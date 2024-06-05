رسميا.. تأجيل كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025"

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم الأربعاء تأجيل نهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة بستة أشهر لتنطلق في بداية عام 2026، بعد أن كان من المقرر أن تنطلق في المغرب في يونيو 2025.

وأدّى تعارض "الكان 2025" مع كأس العالم للأندية الموسعة التي تضم 32 فريقا وتقام في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين إلى مراجعة الاتحاد الإفريقي للعبة لموعد انطلاق المسابقة.

وسيكون لأفريقيا أربعة أندية في كأس العالم للأندية 2025، وهي الأهلي المصري والترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي والواداد المغربي، ومن المرجح أن يشارك العديد من لاعبيها في كأس الأمم الإفريقية.

وتلقى الكاف عدة تساؤلات بشأن التداخل الواضح بين البطولتين لكنه فشل في تقديم حلّ يضمن خوض التظاهرتين دون أن تؤثر كلاهما على الأخرى.

وكشف السكرتير العام لـ"كاف" فيرون موسينغو-أومبا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بأن نهائيات كأس الأمم ستقام في أوائل عام 2026.

ويعد تاجيل البطولة بستة أشهر، ونقلها من الصيف إلى الشتاء ضربة للمغرب، الذي يأمل في استغلال البطولة الصيفية لتسليط الضوء على صناعة السياحة المزدهرة وإثبات قدرته على تنظيم بطولة كبرى قبل كأس العالم 2030 التي تستضيفها المملكة المغربية بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا.