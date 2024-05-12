قاعدة غريبة تفجر غضب ميسي في مباراة إنتر ميامي ومونتريال (فيديو)

وعاد إنتر ميامي من تأخره 2-0 إلى الفوز 3-2، ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ولم يسجل أو يساهم ميسي بأي أهداف في المباراة.

ولا يزال إنتر ميامي يتربع على صدارة الجدول برصيد 27 نقطة، ويواجه في المباراة المقبلة نظيره أورلاندو سيتي يوم 15 مايو.

على الجانب الآخر، تراجع مونتريال إلى المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، وستبقى مباراته القادمة على الأراضي الكندية حيث سيستقبل، كولومبوس كرو، في 15 مايو.