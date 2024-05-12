قاعدة غريبة تفجر غضب ميسي في مباراة إنتر ميامي ومونتريال (فيديو)
وجه الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، سهام نقده لمسؤولي الدوري الأمريكي لكرة القدم، بسبب قاعدة غريبة مطبقة في البطولة.
وتعرض ميسي للإصابة في الشوط الأول وخرج لتلقي العلاج، بينما تلزم القاعدة الجديدة اللاعبين بالبقاء خارج الملعب لمدة دقيقتين إذا تدخل الفريق الطبي لمساعدتهم.
وقال ليونيل ميسي في الدقيقة 43 من المباراة أمام الكاميرا: "مع هذا النوع من القواعد، نحن نسير في الاتجاه الخاطئ".
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، فإن القاعدة تهدف إلى منع اللاعبين من إضاعة الوقت عن طريق ادعاء الإصابة، ومع ذلك، يمكن استخدامها أيضًا لإبعاد أفضل لاعبي الفريق الآخر عن الملعب بشكل استراتيجي، وميسي خير مثال على ذلك.
وعاد إنتر ميامي من تأخره 2-0 إلى الفوز 3-2، ليواصل سلسلة انتصاراته في الدوري الأمريكي لكرة القدم.
ولم يسجل أو يساهم ميسي بأي أهداف في المباراة.
ولا يزال إنتر ميامي يتربع على صدارة الجدول برصيد 27 نقطة، ويواجه في المباراة المقبلة نظيره أورلاندو سيتي يوم 15 مايو.
على الجانب الآخر، تراجع مونتريال إلى المركز الـ12 برصيد 12 نقطة، وستبقى مباراته القادمة على الأراضي الكندية حيث سيستقبل، كولومبوس كرو، في 15 مايو.