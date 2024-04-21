آرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا

استعاد آرسنال عافيته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزا ثمينا خارج قواعده على ولفرهامبتون (2 ـ 0) السبت ضمن الجولة 33 من المسابقة.

ونزل آرسنال ضيفا ثقيلا على ولفرهامبتون، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من مغادرة دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني (1 ـ 0) في ربع النهائي، وبعد أن خسر مركز الصدارة لمانشستر سيتي الأحد الماضي، لكن كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نجحت في العودة إلى أجواء الانتصارات لتستعيد صدارة البريميرليغ مؤقتا باعتبار أن المتصدر مانشستر سيتي تنقصه مباراة.

ورفع آرسنال رصيده إلى 74 نقطة من 33 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الثاني، لكن الأخير خاض 32 مباراة، تماما مثل ليفربول ثالث الترتيب برصيد 71 نقطة والذي يخوض تنقلا صعبا لمواجهة فولهام الأحد في الجولة 33.

وافتتح البلجيكي لياندرو تروسار باب التسجيل قبل نهاية شوط أول متواضع عندما وضع سانتياغو بوينو مدافع ولفرهامبتون الكرة في طريقه في محاولة لقطعها من جابرييل جيسوس قبل أن يضعها اللاعب البلجيكي في الشباك بتسديدة قوية.