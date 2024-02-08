ركلات الترجيح تصعد بنيجيريا لنهائي الأمم الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا
مرّت نيجيريا بسيناريو مثير للغاية قبل أن تفوز 4-2 على جنوب أفريقيا بركلات الترجيح اليوم الأربعاء عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، لتتأهل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في ساحل العاج.
وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونج هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.
وقبل ثوان من النهاية ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفا للنيجيري فيكتور أوسيمن، أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، واحتسب بدلا من ذلك ركلة جزاء لجنوب أفريقيا سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.
وتلتقي نيجيريا في النهائي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الثانية التي ستقام في وقت لاحق اليوم بين ساحل العاج المضيفة والكونغو الديمقراطية.