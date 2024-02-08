ركلات الترجيح تصعد بنيجيريا لنهائي الأمم الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي قبل أن يسجل وليام تروست إيكونج هدف التقدم لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة 67.

وقبل ثوان من النهاية ألغى الحكم المصري أمين عمر هدفا للنيجيري فيكتور أوسيمن، أفضل لاعب أفريقي العام الماضي، واحتسب بدلا من ذلك ركلة جزاء لجنوب أفريقيا سجل منها تيبوهو موكوينا هدف التعادل وهي نفس النتيجة التي انتهى بها الوقت الإضافي لتحسم نيجيريا الفوز عبر عبر ركلات الترجيح.