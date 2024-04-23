مانشستر يونايتد يفقد أبرز لاعبيه قبل مواجهة شيفيلد

‬‬قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عشية مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأربعاء، إن فريقه قد يفتقد المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي للإصابة عندما يستضيف متذيل ترتيب الدوري في أولد ترافورد.

وقدم راشفورد (26 عاما) موسما رائعا في 2022-2023 عندما سجل 30 هدفا في كافة المسابقات وحصل على لقب أفضل لاعب في يونايتد في العام، لكن الدولي الإنجليزي سجل ثمانية أهداف فقط هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، سجل مكتوميناي عشرة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم.

وأصيب الثنائي خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، أمام كوفنتري سيتي والتي فاز بها يونايتد بركلات الترجيح بعدما فرط في تقدمه 3-صفر على ملعب ويمبلي.