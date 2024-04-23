مانشستر يونايتد يفقد أبرز لاعبيه قبل مواجهة شيفيلد
قال إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، عشية مواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدا الأربعاء، إن فريقه قد يفتقد المهاجم ماركوس راشفورد ولاعب الوسط سكوت مكتوميناي للإصابة عندما يستضيف متذيل ترتيب الدوري في أولد ترافورد.
وقدم راشفورد (26 عاما) موسما رائعا في 2022-2023 عندما سجل 30 هدفا في كافة المسابقات وحصل على لقب أفضل لاعب في يونايتد في العام، لكن الدولي الإنجليزي سجل ثمانية أهداف فقط هذا الموسم.
وفي الوقت نفسه، سجل مكتوميناي عشرة أهداف في كافة المسابقات هذا الموسم.
وأصيب الثنائي خلال قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، أمام كوفنتري سيتي والتي فاز بها يونايتد بركلات الترجيح بعدما فرط في تقدمه 3-صفر على ملعب ويمبلي.
وقال تين هاغ للصحفيين: "كانت لدينا مشكلة مع أليخاندرو غارناتشو ولهذا السبب استبدلناه خلال المباراة، لكنني أعتقد أنه سيكون على ما يرام.
"علينا أن نقيم حالة سكوت اليوم لأن مشاركته مشكوك فيها حقا. يوجد شك أيضا في مشاركة ماركوس وتوجد مشكلة أيضا مع برونو فرنانديز تتعلق بيده، ولكني أعتقد أنه قادر على المشاركة".
ويواجه يونايتد بالفعل أزمة دفاعية بسبب إصابات ليساندرو مارتينيز ورافائيل فاران وفيكتور ليندلوف وجوني إيفانز ولوك شو وتايرل مالاسيا.
ويحتل يونايتد المركز السابع في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة ويتأخر بفارق 16 نقطة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع قبل ست جولات على نهاية الموسم.
ويكافح شيفيلد يونايتد للنجاة من الهبوط ويقبع في قاع الجدول، بعد أن فاز بثلاث فقط من 33 مباراة.
وأوضح تين هاغ: "يتعين علينا الفوز في كل مباراة. هذا ما يمثله يونايتد وهذا هو نهجنا، نخوض مباراة تلو الأخرى لكن علينا التأهل لإحدى مسابقات أوروبا ونملك فرصتين في الدوري ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي".
كما وصف تين هاغ، الذي قاد الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ونهائي كأس الرابطة وفاز بهما خلال الموسمين اللذين قضاهما مع النادي، الانتقادات الخارجية التي تلقاها فريقه بسبب أدائه أمام كوفنتري بأنها "محرجة".
وقال المدرب الهولندي: "تتعلق كرة القدم في الطراز العالمي بالنتائج، لقد وصلنا إلى النهائي واستحقينا ذلك ليس فقط بسبب هذه المباراة ولكن أيضا بالمباريات الأخرى.
"لقد فقدنا السيطرة لمدة 20 دقيقة وكان حظنا سيئا أيضا كانت النتيجة 3-2 و3-3. كنا محظوظين للغاية في النهاية. ركلات الترجيح كانت جيدة جدا وبلغنا النهائي، إنه إنجاز كبير".
"مرتان في عامين - أمر رائع. بالنسبة لي كمدرب وصلت إلى نهائي الكأس أربع مرات في أربع سنوات. التعليقات مخزية".