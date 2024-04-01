كومباني: التحكيم في الدوري الإنجليزي ليس جيدا بما يكفي

قال البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بيرنلي، اليوم الإثنين، إن مستوى التحكيم في الدوري الإنجليزي تراجع الموسم الحالي.

وانضم كومباني لاعب مانشستر سيتي السابق إلى العديد من الأصوات المنتقدة لمستوى إدارة المباريات بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل.

وطُرد لاعب من بيرنلي خلال المباراة أمام تشيلسي يوم السبت، كما نال كومباني بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج على احتساب ضربة جزاء ضد فريقه.

وانتهت المباراة بتعادل تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج 2/2 مع بيرنلي المهدد بالهبوط ويحتل المركز الـ19 قبل ثماني جولات من النهاية.

وقال كومباني: "الإحباط يأتي من واقع أنها سلسلة من الأخطاء المتتالية ودائما ما تكون قابلة للنقاش".