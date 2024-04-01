كومباني: التحكيم في الدوري الإنجليزي ليس جيدا بما يكفي
قال البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بيرنلي، اليوم الإثنين، إن مستوى التحكيم في الدوري الإنجليزي تراجع الموسم الحالي.
وانضم كومباني لاعب مانشستر سيتي السابق إلى العديد من الأصوات المنتقدة لمستوى إدارة المباريات بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل.
وطُرد لاعب من بيرنلي خلال المباراة أمام تشيلسي يوم السبت، كما نال كومباني بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج على احتساب ضربة جزاء ضد فريقه.
وانتهت المباراة بتعادل تشيلسي على ملعبه ستامفورد بريدج 2/2 مع بيرنلي المهدد بالهبوط ويحتل المركز الـ19 قبل ثماني جولات من النهاية.
وقال كومباني: "الإحباط يأتي من واقع أنها سلسلة من الأخطاء المتتالية ودائما ما تكون قابلة للنقاش".
وأضاف: "التأثير يكون على النقاط وعلى موسمنا وأرى أن كل هذا يزيد من شعورك بالغضب ولكن عندما تأتي اللحظة القادمة سأبذل قصارى جهدي للتحكم في رد فعلي وأتمنى ألا يحدث هذا مجددا خلال الموسم الحالي".
وأضاف المدرب البلجيكي: "دائما أقول رأيي ولن أتراجع عن ذلك، قلت هذا للمسؤولين، قلت إن التحكيم ليس جيدا بما يكفي هذا الموسم، وقلت ذلك بطريقة بناءة".
وأتم: "العام الماضي قلت إن التحكيم في إنجلترا هو الأفضل في العالم، فقد كنت أشعر بتطبيق المنطق السليم دائما، لكنني لا أشعر بذلك هذا العام".
وقال قائد مانشستر سيتي السابق إنه اعتذر للحكام بعد المباراة أمام تشيلسي.
ويواجه بيرنلي غدا الثلاثاء منافسه ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز العاشر.