شيانتيك تسحق بوتابوفا وتصعد لدور الثمانية بفرنسا للتنس

صعدت المصنفة الأولى عالميا إيغا شيانتيك إلى دور الثمانية ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، بعد اكتساح منافستها الروسية أناستاسيا بوتابوفا 6-صفر و6-صفر، في مباراة استمرت 40 دقيقة فقط، اليوم الأحد.

ولعبت بوتابوفا في الأسبوع الثاني من إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها، لكن شيانتيك سيطرت على اللعب، ولم تترك فرصة للاعبة الروسية لالتقاط الأنفاس.

واستهدفت بوتابوفا إرسال شيانتيك مرة واحدة من أجل الفوز به، لكن ضربات اللاعبة البولندية التي كانت شبه مثالية تركت اللاعبة الروسية عاجزة عن الرد، لتحسم المصنفة الأولى المجموعة الأولى خلال 19 دقيقة.