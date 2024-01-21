ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يكتسح بورنموث ويطير بالصدارة

ورغم فقدان ليفربول للعديد من نجومه المؤثرين على رأسهم النجم الدولي المصري محمد صلاح والياباني واتارا إيندو، المتواجدان مع منتخبي بلديهما في بطولتي أمم أفريقيا وأمم آسيا على الترتيب، بالإضافة للإصابات العديدة التي طاردت لاعبيه مثل ترينت أليكسندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وآندي روبرتسون، فإنه اجتاز عقبة منافسه بسهولة، وبرهن على قدومه بقوة للمنافسة على لقب المسابقة العريقة هذا الموسم.

وجاءت أهداف المباراة الأربعة في الشوط الثاني، حيث افتتح الأوروغواياني داروين نونيز التسجيل لليفربول في الدقيقة 49، قبل أن يضيف زميله البرتغالي ديوغو جوتا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 70 و80 على الترتيب.

وعاد نونيز لهز الشباك من جديد مسجلا الهدف الرابع لليفربول وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.