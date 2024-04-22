سبب كارثي وراء غياب تكنولوجيا خط المرمى عن الدوري الإسباني
تحت عنوان "هل حان الوقت لتطبيق تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني؟"، أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التساؤل بشأن عدم استخدام تقنية "عين الصقر" حتى الآن في بطولة الليغا، خاصة في ظل الأزمة التي شهدها الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد.
وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في إطار الجولة 32، على ملعب سانتياغو برنابيو.
وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.
وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الـVAR، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.
وقالت الصحيفة في تقريرها، اليوم الإثنين: "في كل مرة تظهر فيها مثل هذه المواقف، يُطرح السؤال عن سبب عدم تطبيق (عين الصقر)، في الدوري الإسباني، من المهم أن نتذكر أن (Hawk Eye)، المزود الحالي لتقنية حكم الفيديو المساعد في إسبانيا منذ بداية موسم 2019-2020 والمسؤول عن التسلل شبه الآلي من الموسم المقبل، هو واحدة من شركتين معتمدتين من قبل فيفا ويويفا لتطبيق هذه التقنية في جميع المسابقات التي تطلبها، هذا هو الحال في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي الممتاز حيث يتم استخدامها بالفعل".
وتابع: "ولكي يتم تطبيق التقنية في الليغا، يلزم الحصول على ترخيص من فيفا بتكلفة تزيد عن 2 مليون يورو لـ380 مباراة في الموسم في الدرجة الأولى الإسبانية، هذا المبلغ، في حال تم تحمله، سيكون على عاتق رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بالكامل".
وأشار التقرير: "هذه هي المعضلة التي كانت موجودة في الليغا منذ مواسم قبل تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد، في ذلك الوقت، قررت الرابطة عدم تحمل هذه التكلفة لأنها كانت تمتلك برنامجًا مثل Mediacoach، قادرًا أيضًا على تطبيق هذه التقنية، ولكن اعتماده من قبل فيفا كان سيتطلب تكلفة تزيد عن 3 ملايين يورو".
وشددت الصحيفة، أنه وفقًا لرابطة الدوري الإسباني، فقد أظهرت التجربة في جميع هذه المواسم أن هذه التقنية بالكاد يتم استخدامها ولا تبرر الاستثمار المرتفع بها؛ لأن تكلفتها ستضاعف أيضًا في حال رغبة تطبيقها في الدرجة الثانية الإسباني، وهذا يعني مضاعفة التكاليف تقريبًا لتتجاوز 4 ملايين يورو، إلى جانب ذلك، هناك تكاليف ناتجة عن تهيئة الملاعب مع هذه التقنية من خلال تركيب 14 كاميرا ضرورية لاستخدامها بشكل صحيح، والتي لا توجد إلا في عدد قليل من الملاعب".
يذكر أن برشلونة، بعد خسارة الكلاسكيو تجمد رصيده عند النقطة 70، في المركز الثاني من ترتيب الليغا، وبفارق 11 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.