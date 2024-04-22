سبب كارثي وراء غياب تكنولوجيا خط المرمى عن الدوري الإسباني

تحت عنوان "هل حان الوقت لتطبيق تقنية خط المرمى في الدوري الإسباني؟"، أثارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" التساؤل بشأن عدم استخدام تقنية "عين الصقر" حتى الآن في بطولة الليغا، خاصة في ظل الأزمة التي شهدها الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد.

وفاز ريال مدريد على غريمه برشلونة بنتيجة 3-2 مساء الأحد، في إطار الجولة 32، على ملعب سانتياغو برنابيو.

وشهدت الدقيقة 28، ركلة ركنية للبارسا، قابلها لامين يامال بلمسة واحدة خادعة، وأبعدها الحارس لونين بصعوبة، فيما بدا أن الكرة عبرت خط المرمى.

وطالب لاعبو برشلونة باحتساب الهدف، لكن الحكم أوقف المباراة لعدة دقائق انتظارا لقرار الـVAR، الذي أكد عدم عبور الكرة بكامل محيطها، ليأمر بعدها باستكمال اللعب.