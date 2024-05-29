موقف لجنة الانضباط من عقوبة مالكوم
كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، وإمكانية اتخاذ لجنة الانضباط قرارًا بإيقافه قبل مواجهة النصر المرتقبة في نهائي كأس الملك، الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل.
"العميد" قدم يوم الاثنين، شكواه ضد ثنائي الزعيم مالكوم وسعود عبد الحميد، على إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.
المباراة نفسها عوقب بسببها النادي الجداوي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بغرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر إلقاء جماهيره زجاجات مياه على لاعبي الخصم..
وقال الإعلامي الرياضي متعب بن عبد الله، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "لن يكون هناك أي عقوبة تجاه مالكوم وسعود عبد الحميد".
وذكرت تقارير سابقة أن سبب تأخير رفع الشكوى الاتحادية تجاه البرازيلي مالكوم وسعود عبد الحميد يعود لتأخر الرد من لجنة الانضباط عندما طلب نادي الاتحاد حيثيات تقرير مراقب مباراة نصف نهائي كأس الملك، التي جمعت الاتحاد والهلال في الـ30 من أبريل الماضي، إضافة إلى رفع الاتحاد استئنافًا تجاه القرار الانضباطي المتعلق برمي القوارير من الجماهير الاتحادية تجاه ملعب المواجهة، إذ لم يصل إلى النادي أيُّ رد بخصوص هذا الاستئناف.
وكان نادي الهلال، أنهى بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الاثنين الماضي، بالفوز على الوحدة بهدفين لهدف، دون أي خسارة بواقع 31 انتصارًا و3 تعادلات.
يذكر أن النجم البرازيلي مالكوم منذ انضمامه إلى "الزعيم"، الصيف الماضي، قادمًا من زينيت الروسي،لعب 48 مواجهةً في جميع المسابقات، وسجَّل 23 هدفًا، وصنع 13.