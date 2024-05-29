موقف لجنة الانضباط من عقوبة مالكوم

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات أزمة البرازيلي مالكوم، نجم الهلال، وإمكانية اتخاذ لجنة الانضباط قرارًا بإيقافه قبل مواجهة النصر المرتقبة في نهائي كأس الملك، الذي يجمع الفريقين يوم الجمعة المقبل.

"العميد" قدم يوم الاثنين، شكواه ضد ثنائي الزعيم مالكوم وسعود عبد الحميد، على إثر استفزازاتهما للجماهير خلال نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي أقيم في الـ30 من أبريل الماضي.

المباراة نفسها عوقب بسببها النادي الجداوي من قبل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم بغرامة قدرها 100 ألف ريال، على إثر إلقاء جماهيره زجاجات مياه على لاعبي الخصم..