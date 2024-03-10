ترتيب الدوري الإنجليزي: تعادل ليفربول ومانشستر سيتي يهدي الصدارة لآرسنال
خطف فريق ليفربول تعادلاً قاتلاً من مانشستر سيتي، لتنتهي المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
ومنح هذا التعادل هدية ثمينة لفريق آرسنال، والذي استمر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول.
تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 23.
وأدرك ليفربول التعادل بهدف سجله لاعب الوسط الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.
وأضاف كل فريق نقطة لرصيده ليصبح الصراع مشتعلاً على اللقب، حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني برصيد 64 نقطة، متخلفًا بفارق الأهداف عن آرسنال، صاحب الصدارة.
ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63 نقطة.
وفي مباريات أخرى أقيمت، يوم السبت، فاز توتنهام هوتسبير على أستون فيلا بنتيجة 4-صفر، وبرايتون على نوتنغهام فورست 1-صفر، بينما تعادل وست هام يونايتد مع ضيفه بيرنلي بنتيجة 2-2.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي