ترتيب الدوري الإنجليزي: تعادل ليفربول ومانشستر سيتي يهدي الصدارة لآرسنال

خطف فريق ليفربول تعادلاً قاتلاً من مانشستر سيتي، لتنتهي المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومنح هذا التعادل هدية ثمينة لفريق آرسنال، والذي استمر على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق الأهداف عن ليفربول.