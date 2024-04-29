حاول فك قفازه.. تصرف غريب من لاعب آرسنال تجاه حارس توتنهام (فيديو)
التقطت عدسات المصورين تصرفا غريبا قام به بن وايت، مدافع آرسنال، مع حارس مرمى توتنهام، غولييلمو فيكاريو، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، مساء الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة 15 من زمن المباراة وعند حصول آرسنال على ركلة زاوية، تواجد بن وايت داخل منطقة جزاء المنافس، وحاول مضايقة حاري توتنهام وشغل تركيزه بطريقة غريبة، إذ حاول فك قفازه، ما أغضب فيكاريو وحاول إبعاده.
وكان "الغانرز" قد نجح في تسجيل هدفه الأول من ضربة الزاوية، عبر لاعبه إيميل هويبيرغ.
وسجل آرسنال ثلاثة أهداف في الشوط الأول وتراجع في الثاني، قبل أن يفوز 3-2 على مضيفه توتنهام في مباراة قمة مباريات الأحد، ليواصل سعيه للتتويج بأول لقب له في الدوري الإنجليزي منذ 20 عاما، في صراع بات ثنائيًّا إلى حد كبير مع مانشستر سيتي بعدما تراجعت آمال ليفربول.
بينما ضغط عليه مانشستر سيتي بتغلبه 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست.
وسيلعب سيتي آخر خمس مباريات له أمام وولفرهامبتون، وأندرارز، وفولهام، وتوتنهام هوتسبير، ووست هام يونايتد.