حاول فك قفازه.. تصرف غريب من لاعب آرسنال تجاه حارس توتنهام (فيديو)

التقطت عدسات المصورين تصرفا غريبا قام به بن وايت، مدافع آرسنال، مع حارس مرمى توتنهام، غولييلمو فيكاريو، خلال مواجهة الفريقين على أرض ملعب الأخير، مساء الأحد، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 15 من زمن المباراة وعند حصول آرسنال على ركلة زاوية، تواجد بن وايت داخل منطقة جزاء المنافس، وحاول مضايقة حاري توتنهام وشغل تركيزه بطريقة غريبة، إذ حاول فك قفازه، ما أغضب فيكاريو وحاول إبعاده.

وكان "الغانرز" قد نجح في تسجيل هدفه الأول من ضربة الزاوية، عبر لاعبه إيميل هويبيرغ.