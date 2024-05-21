صدمة في ريال مدريد بعد قرار توني كروس

وعن ردود الفعل، فالبداية كانت من نادي ريال مدريد، الذي أصدر بيانًا رسميًّا قال فيه: "نُعرب عن امتناننا وحبنا لتوني كروس الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية".

وأضاف: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبًا أساسيًّا في واحدة من أكثر المراحل نجاحًا على مدار 122 عامًا من تاريخ ريال مدريد، وخلال عشر السنوات التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، حقق 22 لقبًا في 463 مباراة".

ووجه نادي ريال مدريد رسالة عاطفية في ختام بيانه قائلًا: "سيظل توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع عشاق ريال مدريد بسبب أسلوبه الاستثنائي، وكونه لاعبًا أعطى كل ما لديه لهذا القميص، وهو دائمًا يمثل قيم ريال مدريد".

كما قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وهذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله".