صدمة في ريال مدريد بعد قرار توني كروس
ودّع نادي ريال مدريد، لاعبه الألماني توني كروس، الذي أعلن اعتزال كرة القدم بعد كأس الأمم الأوروبية 2024، بشكل حزين، وكذلك زملاؤه أيضًا.
توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا أعلن اليوم الثلاثاء أنه سيعتزل اللعب نهائيًّا عقب نهائيات كأس أوروبا المقررة في بلاده الصيف المقبل.
وكتب كروس البالغ من العمر 34 عامًا في بيان عاطفي على موقع إنستغرام: "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك"، مؤكدًا أن طموحه كان دائمًا "إنهاء الموسم بأفضل مستوى".
وعن ردود الفعل، فالبداية كانت من نادي ريال مدريد، الذي أصدر بيانًا رسميًّا قال فيه: "نُعرب عن امتناننا وحبنا لتوني كروس الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية".
وأضاف: "وصل توني كروس إلى نادينا في عام 2014، وكان لاعبًا أساسيًّا في واحدة من أكثر المراحل نجاحًا على مدار 122 عامًا من تاريخ ريال مدريد، وخلال عشر السنوات التي دافع فيها عن قميصنا وشعارنا، حقق 22 لقبًا في 463 مباراة".
ووجه نادي ريال مدريد رسالة عاطفية في ختام بيانه قائلًا: "سيظل توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع عشاق ريال مدريد بسبب أسلوبه الاستثنائي، وكونه لاعبًا أعطى كل ما لديه لهذا القميص، وهو دائمًا يمثل قيم ريال مدريد".
كما قال فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد: "توني كروس واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ ريال مدريد وهذا النادي كان وسيظل دائمًا منزله".
وعلى صعيد اللاعبين فأبدوا حزنًا كبيرًا بشأن رحيل من صفوه جميعًا بـ"الأسطورة".
لوكاس فاسكيز نشر تعليقًا على زميله توني كروس وكتب له "أنت أسطورة".
وبنفس الصيغة نشر البرازيلي الشاب رودريغو تعلييقًا على صورة كروس وكتب عليها "أسطورة".
بيلينغهام فنشر تعليقه على صورة النجم الألماني، واكتفى بوضع علامة قلب مكسور.
أما سيبايوس، فقد نشر عبر حسابه بإنستغرام رسالة طويلة قال فيها: "اليوم عالم كرة القدم ستيقظ على أخبار حزينة ويبكي على وداع أسطورة".
وأضاف: "لقد كان شرفاً لي أن أشاركك المركز وشرفاً أن أكون قد استمتعت بالسنوات الاخيرة من مسيرتك الرياضية التي لا تشوبها أي شائبه، أنت جدير بالأعجاب داخل وخارج الملعب".
واختتم: "شكراً لك لا نك كنت قدوة كروس".
وبنفس الكلمة علق مواطنه الألماني أنتوني روديغر قائلا: "الأسطورة".
وأخيرًا علق فينيسيوس جونيور وقال "لا يا أسطورة".