دوري أبطال آسيا.. الهلال يهزم مومباي سيتي (فيديو)
اقترب نادي الهلال السعودي من التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على مومباي سيتي 2/0، اليوم الإثنين.
وانتهى الشوط الأول على التعادل السلبي، قبل أن يسجل ميشيل ديلغادو الهدف الأول للهلال في الدقيقة 62، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، في حين سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 85 من ضربة رأس.
وجدد الهلال فوزه على مومباي سيتي، إذ فاز النادي السعودي 6/0 في مباراة الذهاب.
ورفع الهلال رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات، حيث افتتح مشواره بالتعادل مع نافباخور نامانجان، قبل أن يهزم نساجي مازاندران ومومباي سيتي مرتين.
ومن المقرر أن يلعب الهلال مع التعاون والحزم في الدوري السعودي، قبل أن يواجه نافباخور نامانجان - في دوري أبطال آسيا، على أن يلعب بعدها مع النصر في قمة الجولة الـ15 من الدوري السعودي.
وسبق أن حقق الهلال لقب دوري أبطال آسيا 4 مرات، وهو أكثر من حقق لقب المسابقة، آخرها عام 2021.