الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمواجهة البرتغال ضد غانا



يخوض المنتخب البرتغالي مواجهة قوية ضد منافسه الغاني مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وتقام ضمن منافسات الجولة ذاتها مواجهة تجمع بين منتخب أوروجواي وكوريا الجنوبية اليوم أيضا.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة البرتغال ضد غانا..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (974) ويديرها الحكم إسماعيل الفتح، وتنطلق صافرة اللقاء في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق حسن العيدروس بجانب قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق منتصر الأزهري.

تاريخ المواجهات

سبق أن تقابل المنتخبان مرة وحيدة قبل مواجهة الليلة، وكانت ضمن منافسات مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم نسخة 2014.

وفاز وقتها منتخب البرتغال بنتيجة 2-1 على حساب غانا وسجل جون بوي لاعب غانا في مرماه أولاً ثم تعادل جيان أسامواه قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدف الفوز.

البرتغال.. وأزمات رونالدو

يحلم منتخب البرتغال بالتتويج للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم، ولكن هذه الأحلام تصطدم بأزمات عاصفة تواجه قائد ونجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأصبح رونالدو بلا فريق بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي في الساعات القليلة الماضية، على خلفية تصريحاته القوية ضد مدربه إيريك تين هاغ في حوار صحفي.

وحاول رونالدو التقليل من تأثير هذه الأزمات بعدما عقد مؤتمرا صحفيا في قطر، مؤكدا أنه يعلم جيدا أهمية كأس العالم وكل تركيزه مع منتخب البرتغال لتحقيق هذا اللقب.

وقال فرناندو سانتوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال، في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة إن رونالدو لم يتحدث مع أحد داخل المنتخب بخصوص فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وألقت أزمات رونالدو بظلالها على أجواء معسكر البرتغال بعدما ظهر برونو فرنانديز لاعب المنتخب البرتغالي ومانشستر يونايتد في مقطع فيديو وهو يصافح رونالدو بطريقة باهتة بعد أزمة تصريحاته.

ويسعى منتخب البرتغال لتجاوز هذه الأزمات وتحقيق بداية جيدة أمام غانا وتجاوز مفاجآت المونديال التي أسقطت منتخبي الأرجنتين أمام السعودية وألمانيا في مواجهة اليابان.

ويعتمد منتخب البرتغال على تشكيلة تضم حارس المرمى ديوغو كوستا وأمامه الرباعي جواو كانسيلو وروبن دياز ودانيلو بيريرا ونونو مينديز في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط روبن نيفيز وبجواره ويليام كارفالهو وصانع الألعاب برونو فرنانديز مع ثلاثي خط الهجوم برناردو سيلفا وكريستيانو رونالدو ورافايل لياو.

غانا.. والبحث عن مفاجأة

يبحث المنتخب الغاني عن مفاجأة في مواجهة البرتغال والخروج بنتيجة إيجابية تساعده على عبور هذه المجموعة الصعبة.

وقال المدرب أوتو أدو، المدير الفني لمنتخب غانا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إنه لم ينشغل بأزمات المنتخب البرتغالي أو كريستيانو رونالدو، كما أنه لا يخشى هذه المواجهة.

وأوضح أن منتخب غانا سيلعب بكل قوة وثقة لتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب البرتغالي المدجج بالنجوم، خاصة في الشق الهجومي.

ويعتمد منتخب غانا على تشكيلة تضم حارس المرمى لورانس آتي وأمامه الرباعي دانييل أمارتي ومحمد ساليسو وطارق لامبتي وعبد الرحمن بابا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط توماس بارتي وبجواره ساليس عبد الصمد ومحمد قدوس وفي الهجوم الأخوان أندريا وجوردان أيوا وإيناكي ويليامز.

وقال أيمن اليمني، مدرب هارتس أوف أوك الغاني الأسبق، لـ"إرم نيوز" إن أدو أحدث تغييرات عديدة في جلد المنتخب الغاني وجدد دماءه بعناصر سريعة وشابة.

وأوضح أن منتخب البرتغال منافس شرس ولديه كوكبة من النجوم وليس رونالدو فقط فهناك فرنانديز وبرناردو سيلفا ولياو في الشق الهجومي وبالتالي المواجهة ستكون صعبة.