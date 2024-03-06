NBA.. كافاليرز ينهي مسيرة انتصارات سيلتيكس

وفي مباراة أخرى، سجل كيفن دورانت ثماني نقاط من أصل 35 له خلال المباراة في الوقت الإضافي، كما سجل جريسون ألين ثماني رميات ثلاثية، لينهي المباراة بتسجيل 28 نقطة، ليتعافى فينكس صنز من إهدار تقدمه الكبير، ليفوز في النهاية 117-107 على دنفر ناجتس حامل اللقب.

وأنهت الهزيمة سلسلة من ستة انتصارات لناغتس.

وعادل تري ميرفي رقما قياسيا خلال مسيرته بتسجيل عشر رميات ثلاثية، لينهي المباراة برصيد 34 نقطة ويقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 139-98 على تورونتو رابتورز.

وأضاف هيربرت جونز 17 نقطة لبليكانز الذي فاز في مباراتين متتاليتين.

وسجل ألبيرين سينجون 45 نقطة، واستحوذ على 16 كرة مرتدة، ليقود هيوستون روكتس للفوز 114-101 على سان أنطونيو سبيرز.

وفاز أتلانتا هوكس 116-100 على نيويورك نيكس بفضل 26 نقطة للاعب غالين جونسون، الذي استحوذ أيضا على تسع كرات مرتدة، وقدم سبع تمريرات حاسمة.