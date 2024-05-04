ناد برازيلي يخطف تياغو سيلفا من النصر السعودي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن وجهة المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، الذي سيغادر تشيلسي نهاية الموسم الحالي.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "فلومينينسي يستعد للتعاقد مع تياغو سيلفا في صفقة انتقال حر، الاتفاق اللفظي قائم بين الطرفين".

وأضاف الصحفي الإيطالي: "يُجرى إعداد العقود ومن المقرر توقيعها في الأسابيع المقبلة، سيكون العقد ساريًا حتى يونيو 2026".

وأكد تياغو سيلفا، البالغ من العمر 39 عامًا، قبل أيام، أنه سيترك تشيلسي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.

وأكدت صحيفة "ذا صن" أن سيلفا لا ينوي الاعتزال، وأن لديه الكثير من العروض من النصر وفلومينينسي وثلاثة أندية من لندن، واهتمام من نادٍ أمريكي.

ويريد فلومينينسي التعاقد مع المدافع الذي لعب للفريق 97 مرة، بين عامي 2006 و2008.