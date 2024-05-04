ناد برازيلي يخطف تياغو سيلفا من النصر السعودي
كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن وجهة المدافع البرازيلي تياغو سيلفا، الذي سيغادر تشيلسي نهاية الموسم الحالي.
وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه في منصة "X": "فلومينينسي يستعد للتعاقد مع تياغو سيلفا في صفقة انتقال حر، الاتفاق اللفظي قائم بين الطرفين".
وأضاف الصحفي الإيطالي: "يُجرى إعداد العقود ومن المقرر توقيعها في الأسابيع المقبلة، سيكون العقد ساريًا حتى يونيو 2026".
وأكد تياغو سيلفا، البالغ من العمر 39 عامًا، قبل أيام، أنه سيترك تشيلسي بعد انتهاء عقده في نهاية الموسم.
وأكدت صحيفة "ذا صن" أن سيلفا لا ينوي الاعتزال، وأن لديه الكثير من العروض من النصر وفلومينينسي وثلاثة أندية من لندن، واهتمام من نادٍ أمريكي.
ويريد فلومينينسي التعاقد مع المدافع الذي لعب للفريق 97 مرة، بين عامي 2006 و2008.
ولعب سيلفا لدينامو موسكو بنظام الإعارة، قبل أن يتنقل بين أندية ميلان، وباريس سان جيرمان، وتشيلسي.
ولعب سيلفا 315 مباراة مع باريس سان جيرمان، و151 مباراة مع تشيلسي، و119 مباراة مع ميلان.
وعند تأكيد خروجه من تشيلسي، قال سيلفا: "جئت إلى هنا بنية البقاء لمدة عام فقط، وانتهى الأمر بأربع سنوات، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لعائلتي أيضًا".
وأضاف: "الطريقة التي أتيت بها إلى النادي بدعم منه، وصلت إلى النادي كقائد، رغم أنني لم أشعر بذلك، بعد أن وصلت كرجل جديد".
وتابع البرازيلي: "من الصعب دائمًا الاندماج، ولكن شيئًا فشيئًا أصبحت جزءًا من المجموعة، ولعب لامبارد دورًا كبيرًا في ذلك، أنا ممتن له على ذلك".
وأكد: "لم أتخيل حتى في أعنف أحلامي أنني أستطيع تحقيق مثل هذه الأشياء العظيمة والفوز بأحد أفضل الألقاب الاحترافية، دوري أبطال أوروبا، في أحد أكبر الأندية في العالم".
وختم: "الوداع هو لأولئك الذين يغادرون ولا يعودون، أنوي العودة يومًا ما".