موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفاز الأهلي على مازيمبي، مساء الجمعة،(3 ـ0) ، في مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، وصعد للنهائي بمجموع المباراتين بعد التعادل السلبي في الكونغو الديمقراطية.

كما فاز الترجي على صن داونز بهدف نظيف، في مباراة العودة، مساء الجمعة، ليصعد بمجموع المباراتين 2/0، إذ انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بالنتيجة نفسها.