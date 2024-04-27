موعد مباراتي الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا
ضرب النادي الأهلي المصري موعدًا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024.
وفاز الأهلي على مازيمبي، مساء الجمعة،(3 ـ0) ، في مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في القاهرة، وصعد للنهائي بمجموع المباراتين بعد التعادل السلبي في الكونغو الديمقراطية.
كما فاز الترجي على صن داونز بهدف نظيف، في مباراة العودة، مساء الجمعة، ليصعد بمجموع المباراتين 2/0، إذ انتهت مباراة الذهاب في رادس بفوز الترجي بالنتيجة نفسها.
موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا
حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم موعدا لمباراة الذهاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر ذاته.
وستقام مباراة الذهاب في رادس يوم 18 مايو، وهي أرض الترجي، على أن تقام مباراة العودة على استاد القاهرة يوم 25، في ملعب الأهلي.