هدف رائع يقود البحرين للفوز على ماليزيا في كأس آسيا
سجل علي مدن هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح البحرين انتصارها الأول في كأس آسيا بفوزها 1-صفر على ماليزيا في الجولة الثانية للمجموعة الخامسة في استاد جاسم بن حمد في قطر، اليوم السبت.
وتحتل البحرين المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط متفوقة على ماليزيا متذيلة الترتيب دون نقاط.
ويتصدر الأردن المجموعة بأربع نقاط بعد تعادله 2-2 مع كوريا الجنوبية، التي تملك نفس الرصيد، في وقت سابق اليوم.
وتعززت آمال البحرين في بلوغ دور الستة عشر بعدما حصدت أول ثلاث نقاط في البطولة إثر خسارتها في الجولة الأولى 3-1 أمام كوريا الجنوبية.
وأرسل مدن تسديدة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وكادت البحرين أن تهز الشباك قبل النهاية بأربع دقائق عندما أرسل محمد عادل تمريرة عرضية حولها عبد الله يوسف هلال بضربة رأس نحو المرمى لكن الحارس أنقذها.
وبعدها بدقيقة واحدة أرسل مدان تسديدة بقدمه اليمنى من زاوية صعبة أنقذها حارس ماليزيا.
وتختتم البحرين مبارياتها في دور المجموعات، يوم الخميس المقبل أمام الأردن، فيما تلعب ماليزيا مع كوريا الجنوبية في اليوم ذاته.
ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين في المجموعات الست إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.