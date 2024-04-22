حسم الجدل حول كرة لامين يامال أمام ريال مدريد (صورة)

أنهت قناة "CANAL+ SPORT" الجدل حول كرة لامين يامال أمام ريال مدريد.

وسدد لامين يامال كرة رائعة على مرمى ريال مدريد لكن الحارس أندري لونين أبعدها، غير أن الكرة بدا أنها دخلت المرمى.

وأوقف الحكم غرادو المباراة وطلب من حكام الفيديو مراجعة اللقطة وهو الأمر الذي تطلب عدة دقائق.

لكن القرار النهائي كان بعدم احتساب الكرة هدفًا لأن الكرة لم تدخل بالكامل إلى المرمى.

وقالت "CANAL+ SPORT"، إن الكرة لم تتجاوز خط المرمى وإن حكم الـ"VAR" اتخذ القرار الصحيح بعدم احتساب هدف.

وتشير النتيجة إلى التعادل 2/2، حيث تقدم أندرياس كريستينسن وفيرمين لوبيز في حين سجل لريال مدريد فينيسيوس جونيور من ضربة جزاء ولوكاس فاسكيز.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 78 نقطة من 31 مباراة، ويتقدم بثماني نقاط أمام برشلونة.