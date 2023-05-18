تولوز يعلن نتيجة التحقيق مع زكريا أبو خلال
رفع نادي تولوز الفرنسي الإيقاف عن لاعبه المغربي، زكريا أبو خلال، بعد أن تم إيقافه بشأن مزاعم دخوله في مشادة مع لورانس أريباجي، نائبة عمدة مدينة تولوز لشؤون الرياضة.
وبناء على تلك التقارير قرر نادي تولوز معاقبة لاعبه المغربي زكريا أبو خلال بالتدرب منفردا بعيدا عن المجموعة حتى إشعار آخر.
ولكن تراجع نادي تولوز عن قرار الإيقاف، بعد إجراء تحقيق داخلي وثبوت براءته بشأن مزاعم نشرتها وسائل إعلام فرنسية قالت فيها إن اللاعب المغربي، تحدث مع نائبة عمدة المدينة بطريقة غير لائقة خلال الاحتفال بالفوز بلقب كأس فرنسا، قائلا "النساء لا يتحدثن مع الرجل بهذه الطريقة".
وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تحقيقنا الداخلي والمناقشات العديدة التي نتجت عن ذلك، عقد اجتماع بين السيدة لورانس أريباجي ولاعبنا زكريا أبو خلال بحضور إدارة النادي.. بعد هذا الاجتماع، خلصنا إلى أن الحقائق التي أبلغ عنها راديو مونت كارلو لا تعكس حقًا ما حدث في 30 أبريل في مبنى الكابيتول".
"وبناءً على ذلك، نؤكد أن التحقيق الذي أجراه نادي تولوز لكرة القدم مغلق الآن وأن اللاعب يعود إلى التشكيلة اعتبارًا من اليوم".
واعترفت لورانس أريباجي، نائب عمدة تولوز، بأنها طالبت اللاعبين بالفعل بالتزام الصمت، وأشارت بأن الأمر "ليس قضية"، حيث أشارت إلى أن لاعبي الكرة عادة لا يحبون أن يطالبهم أحد بالصمت.
وكان أبو خلال قد رفض المشاركة مع تولوز في مواجهة نانت في الدوري الفرنسي بسبب رفضه ارتداء قميص يدعم المثليين.