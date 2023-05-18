تولوز يعلن نتيجة التحقيق مع زكريا أبو خلال

ولكن تراجع نادي تولوز عن قرار الإيقاف، بعد إجراء تحقيق داخلي وثبوت براءته بشأن مزاعم نشرتها وسائل إعلام فرنسية قالت فيها إن اللاعب المغربي، تحدث مع نائبة عمدة المدينة بطريقة غير لائقة خلال الاحتفال بالفوز بلقب كأس فرنسا، قائلا "النساء لا يتحدثن مع الرجل بهذه الطريقة".

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي اليوم الخميس: "بعد تحقيقنا الداخلي والمناقشات العديدة التي نتجت عن ذلك، عقد اجتماع بين السيدة لورانس أريباجي ولاعبنا زكريا أبو خلال بحضور إدارة النادي.. ‏بعد هذا الاجتماع، خلصنا إلى أن الحقائق التي أبلغ عنها راديو مونت كارلو لا تعكس حقًا ما حدث في 30 أبريل في مبنى الكابيتول".

"وبناءً على ذلك، نؤكد أن التحقيق الذي أجراه نادي تولوز لكرة القدم مغلق الآن وأن اللاعب يعود إلى التشكيلة اعتبارًا من اليوم".