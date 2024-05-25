محمد بن زايد يهنئ العين بالتتويج الآسيوي
تقدم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بالتهنئة لنادي العين عقب التتويج بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم على حساب نادي يوكوهاما الياباني في نهائي المسابقة، السبت، في أبو ظبي.
ونشر الحساب الرسمي للشيخ محمد بن زايد آل نهيان تغريدة تضمنت عبارة "الناموووووس"، وذلك بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة بفوز العين (5 ـ 1).
وأحرز نادي العين لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه العريض (5 ـ 1) على يوكوهاما الياباني في مباراة الإياب لنهائي المسابقة، الذي جمع الفريقين على إستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي، منذ قليل.
وفضلًا عن صعوده على منصة التتويج باللقب الآسيوي، حجز العين مقعده رسميًّا في مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة.
ونجح العين في فرض سيطرته التامة على المباراة منذ بدايتها، عندما تمكن من هزّ شباك منافسه الياباني بهدف أول من نجمه سفيان رحيمي بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل استعراضه الهجومي ويسحق ضيفه يوكوهاما بخماسية كاملة، ردّ عليها الأخير في مناسبة وحيدة.