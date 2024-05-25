محمد بن زايد يهنئ العين بالتتويج الآسيوي

وأحرز نادي العين لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم عقب فوزه العريض (5 ـ 1) على يوكوهاما الياباني في مباراة الإياب لنهائي المسابقة، الذي جمع الفريقين على إستاد هزاع بن زايد في أبو ظبي، منذ قليل.

وفضلًا عن صعوده على منصة التتويج باللقب الآسيوي، حجز العين مقعده رسميًّا في مونديال الأندية 2025 في الولايات المتحدة.

ونجح العين في فرض سيطرته التامة على المباراة منذ بدايتها، عندما تمكن من هزّ شباك منافسه الياباني بهدف أول من نجمه سفيان رحيمي بعد 8 دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يواصل استعراضه الهجومي ويسحق ضيفه يوكوهاما بخماسية كاملة، ردّ عليها الأخير في مناسبة وحيدة.