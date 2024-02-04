NBA.. باكس يهزم دالاس في دوري السلة الأمريكي

وكان لوكا دونتشيتش أفضل مسجلي مافريكس برصيد 40 نقطة، كما سيطر على تسع كرات مرتدة، وقدم 11 تمريرة حاسمة لزملائه، وأضاف زميله ماكسي كليبر 21 نقطة.

وخاض مافريكس المباراة دون نجمه كايري إيرفينغ المصاب في أحد أصابع اليد.

وفي مواجهة أخرى، أحرز أوستن ريفز 14 نقطة في الربع الأخير، ليفوز فريقه لوس أنجليس ليكرز خارج ملعبه على نيويورك نيكس 113-105.

وأنهى ريفز المباراة مسجلا 22 نقطة، ليحقق فريقه الفوز الثاني على التوالي على فريق من القسم الشرقي، بعد انتصاره 114-105 الخميس الماضي على بوسطن سيلتيكس.

وأحرز جالين برونسون رقمين مزدوجين (36 نقطة و10 تمريرات حاسمة) لنيويورك الذي كان يسعى لتحقيق الفوز العاشر على التوالي لأول مرة منذ انتصاره 13 مرة متتالية في موسم 2012-2013.

وفي مباراة أخرى، أحرز ستيفن كوري 60 نقطة، لكن فريقه غولدن ستيت وريورز خسر أمام مضيفه أتلانتا هوكس 141-134 في الوقت الإضافي.

وفي بقية مباريات البطولة، فاز بروكلين نتس خارج ملعبه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 136-121، وفاز سكرامنتو كينغز 123-115 على مضيفه شيكاغو بولز، بينما فاز كليفلاند كافاليرز على سان أنطونيو سبيرز 117-101 في ملعب الأخير.