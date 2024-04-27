"لن تتحمل".. تحذير خطير لنادي الاتحاد السعودي بشأن غاياردو
حذّر الإعلامي السعودي وليد الفراج نادي الاتحاد السعودي من مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد خسارة العميد 1/3 أمام الشباب، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.
وقال الفراج: "مارسيلو غاياردو سيئ، أنا أتوقع أن يرحل بنهاية الموسم، جماهير الاتحاد لا تتحمل أن يكون الفريق "على قده".
وأضاف: "غاياردو ينفع لفريق من فرق الوسط، لكن فريق زي الاتحاد يرى نفسه رأس برأس مع الهلال والنصر".
وتولى غاياردو تدريب الاتحاد في نوفمبر الماضي بعقد حتى يونيو 2025، خلفا للمدرب نونو سانتو، لكن العميد خسر مع غاياردو تسع مرات وتعادل ثلاث مرات في 26 مباراة، وحقق الفوز 14 مرة.
ومن بين هذه الخسائر أربع منها أمام الاتحاد، بواقع مرتين في الدوري السعودي ومرتين في دوري أبطال آسيا.
ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ30 نقطة عن الهلال المتصدر، مع لعب الهلال مباراة أقل.
ويلعب الاتحاد مع الهلال مجددا يوم الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وفي آخر خمس جولات من الدوري السعودي، يلعب الاتحاد مع أبها، والاتفاق والخليج، وضمك والنصر.