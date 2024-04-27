"لن تتحمل".. تحذير خطير لنادي الاتحاد السعودي بشأن غاياردو

حذّر الإعلامي السعودي وليد الفراج نادي الاتحاد السعودي من مدربه الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، بعد خسارة العميد 1/3 أمام الشباب، أمس الخميس، في الجولة الـ29 من الدوري السعودي.

وقال الفراج: "مارسيلو غاياردو سيئ، أنا أتوقع أن يرحل بنهاية الموسم، جماهير الاتحاد لا تتحمل أن يكون الفريق "على قده".

وأضاف: "غاياردو ينفع لفريق من فرق الوسط، لكن فريق زي الاتحاد يرى نفسه رأس برأس مع الهلال والنصر".