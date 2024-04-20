إهانات لكانسيلو وعائلته بسبب ضربة جزاء باريس سان جيرمان
تلقى البرتغالي جواو كانسيلو مدافع برشلونة تهديدات بعد إقصاء النادي الكتالوني من ربع نهائي أبطال أوروبا.
وارتكب كانسيلو خطأين فادحين ساهما في تسجيل هدفين من أهداف باريس سان جيرمان الأربعة، ففي الشوط الأول غاب كانسيلو دفاعيًا وفشل أمام عثمان ديمبلي، ليسجل اللاعب الفرنسي هدفا.
وفي الشوط الثاني، ارتكب كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا خطأ على ديمبلي داخل منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة احتساب ضرب جزاء سجل منها كيليان مبابي هدفا.
ونتيجة لذلك تعرض كانسيلو لإهانات قاسية وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "هناك تعليقات على "إنستغرام" تتمنى الموت لابنتي التي لم تولد بعد، لا يقولون ذلك في وجهي بالتأكيد، لأنه ستحدث مشاكل لكن في التعليقات يقولون أي شيء".
وأضاف: "هم يسيئون إلى زوجتي وابنتي التي لم تولد بعد وطفلي، العالم اليوم قاس وعليك أن تعرف كيف تتعايش مع ذلك، تمني الموت لطفل أمر خطير للغاية".
وفاز برشلونة خارج أرضه 3/2 على باريس سان جيرمان، لكن النادي الفرنسي قلب الطاولة وفاز على النادي الكتالوني 4/1 في الإياب، مستغلا طرد رونالد أراوخو.
وتابع اللاعب المعار لبرشلونة من مانشستر سيتي: "دعهم ينتقدوني كلاعب لكن لا يتحدثون عن عائلتي، دعهم يتحدثون عني كلاعب، وليس كشخص".
وأكد: "تسببتُ بركلة جزاء طفولية، لكن رأينا الطريقة التي سارت بها المباراة، أقبل الانتقادات وفي تلك الليلة لم أنم، لم أستطع النوم؛ لأنه كان لدينا الأمل في الذهاب بعيدًا".
وواصل المدافع البرتغالي: "أنا شخصيا أجد صعوبة كبيرة في النوم؛ لأنني أشعر أنني لم أقم بعملي بشكل جيد، كانت مباراة غريبة، والخسارة أبقتني مستيقظًا في الليل بسبب الطريقة التي خسرنا بها، أشعر أنه بإمكاننا الفوز بأحد عشر ضد أحد عشر".
وانضم كانسيلو لبرشلونة صيف العام الماضي قادما من مانشستر سيتي بنظام إعارة لموسم واحد، وشارك مع النادي الكتالوني في 35 مباراة سجل فيها أربعة أهداف وصنع أربعة.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد، غدا الأحد، على ملعب سانتياغو برنابيو في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.