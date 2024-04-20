إهانات لكانسيلو وعائلته بسبب ضربة جزاء باريس سان جيرمان

تلقى البرتغالي جواو كانسيلو مدافع برشلونة تهديدات بعد إقصاء النادي الكتالوني من ربع نهائي أبطال أوروبا.

وارتكب كانسيلو خطأين فادحين ساهما في تسجيل هدفين من أهداف باريس سان جيرمان الأربعة، ففي الشوط الأول غاب كانسيلو دفاعيًا وفشل أمام عثمان ديمبلي، ليسجل اللاعب الفرنسي هدفا.

وفي الشوط الثاني، ارتكب كانسيلو البالغ من العمر 29 عامًا خطأ على ديمبلي داخل منطقة الجزاء، وقرر حكم المباراة احتساب ضرب جزاء سجل منها كيليان مبابي هدفا.

ونتيجة لذلك تعرض كانسيلو لإهانات قاسية وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت": "هناك تعليقات على "إنستغرام" تتمنى الموت لابنتي التي لم تولد بعد، لا يقولون ذلك في وجهي بالتأكيد، لأنه ستحدث مشاكل لكن في التعليقات يقولون أي شيء".

وأضاف: "هم يسيئون إلى زوجتي وابنتي التي لم تولد بعد وطفلي، العالم اليوم قاس وعليك أن تعرف كيف تتعايش مع ذلك، تمني الموت لطفل أمر خطير للغاية".