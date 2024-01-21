NBA.. ثاندر يوقف مسيرة انتصارات مينيسوتا بدوري السلة الأمريكي

وفي مواجهة أخرى، قاد جويل إمبيد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 97-89، على مضيفه تشارلوت هورنتس بتسجيله 33 نقطة، واستحواذه على عشر كرات مرتدة.

وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، وأحرز تريسي ماكسي 16 نقطة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه في فريق فيلادلفيا، الذي حقق بذلك خمسة انتصارات متتالية.

وعانى إمبيد قليلا بسبب أرضية الملعب، وسجل 11 فقط من أصل 23 محاولة، لكنه أحرز 30 نقطة على الأقل للمباراة العشرين على التوالي. وأحرز 11 من 12 رمية حرة. ولم يشارك في الربع الرابع في مباراة فريقه أمام أورلاندو ماجيك مساء الجمعة، لكنه لعب 37 دقيقة في مباراة تشارلوت.

وسجل مايلز بريدجس 25 نقطة، واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح هورنتس الذي خسر في سبع من آخر ثماني مباريات خاضها.

وأحرز براندون ميلر 23 نقطة، رغم نجاحه في اثنتين فقط من عشر محاولات لتسديد رميات ثلاثية، وأضاف تيري روزير 19 نقطة، واستحوذ على تسع كرات مرتدة.

وفي مباريات أخرى، فاز هيوستون روكتس على ضيفه يوتا جاز 127-126 في الوقت الإضافي، وفاز شيكاغو بولز في ملعبه على ممفيس غريزليز 125-96.

وفاز سان أنطونيو سبيرز على مضيفه واشنطن ويزاردز 131-127.