أرقام صادمة.. هل يصلح تريزيغيه أن يكون أساسيا في منتخب مصر؟
برز اسم محمود حسن "تريزيغيه" لاعب منتخب مصر بعد تألقه في مباراة الفراعنة أمام الرأس الأخضر بختام دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.
وقال وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق إن تريزيغيه أهم لاعب في منتخب مصر، حتى في وجود محمد صلاح، ما أثار جدلا حول مردود اللاعب.
ودائما ما ينال تريزيغيه إشادة الجماهير والمحللين عقب المباريات حتى مع الخسارة، كما حدث أمس أمام الكونغو الديمقراطية، إذ يبذل قصارى جهده من أجل قميص منتخب بلاده.
ولكن يبقى السؤال هل يصلح "تريزيغيه" ليكون الجناح الأيسر الأساسي لأكثر منتخبات القارة تتويجا بكأس أمم أفريقيا؟
سنوات من الضياع
قبل تولي روي فيتوريا المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، لعب "تريزيغيه" 56 مباراة مع "الفراعنة" سجل 8 أهداف فقط، 9 سنوات تقريبا مع المنتخب لم يترك نجم طرابزون سبور التركي بصمة حقيقية طوال فترة وجوده كجناح أيسر أساسي.
ومنذ مشاركته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا مع المدرب شوقي غريب في مواجهة السنغال 2014 توقع الجميع مستقبلا باهرا للاعب الأهلي السابق، ولكن دائما ما كان يفشل "تريزيغيه" في إبراز إمكانياته، خاصة على المستوى التهديفي.
وتعد فترة فيتوريا هي الأفضل في تاريخه فخلال 14 مباراة سجل 8 أهداف وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في الـ9 سنوات الماضية.
إجمالا سجل "تريزيغيه" طوال تاريخه مع منتخب مصر 16 هدفا خلال 70 مباراة، بواقع هدف كل 4 مباريات ونصف تقريبا وهو معدل ضئيل لجناح واحد من أهم المنتخبات الأفريقية.
أرقام ضعيفة
لاعب طرابزون التركي لعب في تاريخه 4 بطولات متتالية بأمم أفريقيا مع منتخب مصر لم يسجل سوى 3 أهداف منها هدف واحد فقط في الأدوار الإقصائية، ومنها هدف في النسخة الحالية بكوت ديفوار.
21 مباراة في بطولات أمم أفريقيا صنع فيها 3 أهداف منها تمريرتان حاسمتان بالنسخة الحالية 2023، بمعنى أنه طوال الـ3 بطولات الماضية لم يصنع سوى هدف واحد.
كأس العالم
كان لمحمود تريزيغيه دور مهم في تأهل مصر لكأس العالم في روسيا بالحصول على ضربة جزاء في مباراة التأهل الحاسمة أمام الكونغو بتصفيات كأس العالم 2018.
ولكن بالنظر إلى تلك الفترة، سجل منتخب مصر في كل التصفيات 8 أهداف، أسهم محمد صلاح في 7 منها ولم يشارك في المباراة الأخيرة أمام غانا بعد ضمان التأهل والتي شهدت تسجيل الهدف الثامن.
رقميًا، أسهم محمد صلاح في كل أهداف منتخب مصر، التي كانت سببا في التأهل إلى المونديال سجل 5 أهداف وصنع هدفين، فيما لم يسجل "تريزيغيه" أي هدف.
"تريزيغيه" فقط صنع هدفا مع حصوله على ضربتي جزاء منها ضربة جزاء الكونغو، والتي تتذكرها الجماهير، وتروج أنه سبب في التأهل إلى المونديال.. فكيف ذلك؟
البديل الذهبي
يمكن أن يلعب "تريزيغيه" كبديل في صفوف منتخب مصر وهو ما أثبتته النسخة الحالية وأثبتته تجربته مع روي فيتوريا.
"تريزيغيه" لعب بشكل أساسي في مباراتين بالنسخة الحالية لم يسهم خلالهما في أي هدف وظهر بأداء ضعيف.
لعب كبديل في مباراتين أيضًا أسهم فيهما بـ3 أهداف سجل هدفا وصنع هدفين.
وكان سببا رئيسيا في تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 بتألقه في المواجهة الأخيرة أمام الرأس الأخضر بعد نزوله وخلال 45 دقيقة فقط سجل هدفا وصنع مثله.