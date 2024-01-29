أرقام صادمة.. هل يصلح تريزيغيه أن يكون أساسيا في منتخب مصر؟

برز اسم محمود حسن "تريزيغيه" لاعب منتخب مصر بعد تألقه في مباراة الفراعنة أمام الرأس الأخضر بختام دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية.

وقال وائل جمعة نجم منتخب مصر السابق إن تريزيغيه أهم لاعب في منتخب مصر، حتى في وجود محمد صلاح، ما أثار جدلا حول مردود اللاعب.

ودائما ما ينال تريزيغيه إشادة الجماهير والمحللين عقب المباريات حتى مع الخسارة، كما حدث أمس أمام الكونغو الديمقراطية، إذ يبذل قصارى جهده من أجل قميص منتخب بلاده.

ولكن يبقى السؤال هل يصلح "تريزيغيه" ليكون الجناح الأيسر الأساسي لأكثر منتخبات القارة تتويجا بكأس أمم أفريقيا؟

سنوات من الضياع

قبل تولي روي فيتوريا المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، لعب "تريزيغيه" 56 مباراة مع "الفراعنة" سجل 8 أهداف فقط، 9 سنوات تقريبا مع المنتخب لم يترك نجم طرابزون سبور التركي بصمة حقيقية طوال فترة وجوده كجناح أيسر أساسي.

ومنذ مشاركته الأولى عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا مع المدرب شوقي غريب في مواجهة السنغال 2014 توقع الجميع مستقبلا باهرا للاعب الأهلي السابق، ولكن دائما ما كان يفشل "تريزيغيه" في إبراز إمكانياته، خاصة على المستوى التهديفي.

وتعد فترة فيتوريا هي الأفضل في تاريخه فخلال 14 مباراة سجل 8 أهداف وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها في الـ9 سنوات الماضية.

إجمالا سجل "تريزيغيه" طوال تاريخه مع منتخب مصر 16 هدفا خلال 70 مباراة، بواقع هدف كل 4 مباريات ونصف تقريبا وهو معدل ضئيل لجناح واحد من أهم المنتخبات الأفريقية.