ردٌّ جاف من ريال مدريد على تهنئة رونالدو (صورة)

وحرص رونالدو، نجم النصر السعودي على تهنئة ناديه السابق ريال مدريد في ذكرى مرور 122 عامًا على تأسيس النادي الملكي، وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".

واكتفى نادي ريال مدريد بعمل "إعجاب" فقط على منشور رونالدو، في إشارة للعلاقة الجافة بين النادي الإسباني ومهاجمه الأسبق.