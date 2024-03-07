ردٌّ جاف من ريال مدريد على تهنئة رونالدو (صورة)

ردٌّ جاف من ريال مدريد على تهنئة رونالدو (صورة)
ردَّ نادي ريال مدريد الإسباني، بشكل "جاف" على تهنئة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة مرور 122 عامًا على تأسيس النادي الملكي.
وحرص رونالدو، نجم النصر السعودي على تهنئة ناديه السابق ريال مدريد في ذكرى مرور 122 عامًا على تأسيس النادي الملكي، وقال عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء: "تهانينا على هذه السنوات الـ 122 من التاريخ، عائلة مدريد، هلا مدريد".
واكتفى نادي ريال مدريد بعمل "إعجاب" فقط على منشور رونالدو، في إشارة للعلاقة الجافة بين النادي الإسباني ومهاجمه الأسبق.
وتمر، اليوم الأربعاء، ذكرى تأسيس ريال مدريد، والموافق الـ6 من مارس من العام 1902.
ويعد النجم البرتغالي هو الهداف التاريخي لريال مدريد برصيد 451 هدفًا في 438 خاضها بمختلف المسابقات.
ولعب رونالدو ضمن صفوف ريال مدريد، خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وتوج بالعديد من الألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 4 مرات.