ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويستعيد الصدارة

تغلب باير ليفركوزن، الخالي من الهزائم على يونيون برلين 4/0 اليوم الأحد ليمدد سلسلة انتصاراته إلى 12 مباراة في كل المسابقات ويعود إلى صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ.

وسجل أليخاندرو جريمالدو المتألق من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ليضع أصحاب الأرض في المقدمة، فيما أهدر باير ليفركوزن عدة فرص أخرى في الشوط الأول القوي.

وأحرز أوديلون كوسونو هدفا آخر بضربة رأس في الدقيقة 57 قبل أن يسدد جوناثان تاه في القائم البعيد في الدقيقة 73 ليحسم المباراة.