ترتيب الدوري الألماني: باير ليفركوزن يهزم يونيون برلين ويستعيد الصدارة
تغلب باير ليفركوزن، الخالي من الهزائم على يونيون برلين 4/0 اليوم الأحد ليمدد سلسلة انتصاراته إلى 12 مباراة في كل المسابقات ويعود إلى صدارة الدوري الألماني بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه بايرن ميونخ.
وسجل أليخاندرو جريمالدو المتألق من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23 ليضع أصحاب الأرض في المقدمة، فيما أهدر باير ليفركوزن عدة فرص أخرى في الشوط الأول القوي.
وأحرز أوديلون كوسونو هدفا آخر بضربة رأس في الدقيقة 57 قبل أن يسدد جوناثان تاه في القائم البعيد في الدقيقة 73 ليحسم المباراة.
ولم يكن أصحاب الأرض قد انتهوا بعد، وقام البديلان أمين عدلي وناثان تيلا بالتعاون في هجمة سريعة حيث قام الأخير بالتمرير من زاوية ضيقة في الدقيقة 83.
وفاز فريق تشابي ألونسو، الذي سجل هدفين على الأقل في كل مباراة من مبارياته في الدوري حتى الآن هذا الموسم، بمبارياته السبع الأخيرة في الدوري الألماني.
ويتصدر باير ليفركوزن سباق اللقب برصيد 31 نقطة، بينما يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 29 نقطة، ويحتل شتوتغارت المركز الثالث برصيد 24 نقطة.
وتسببت خسارة يونيون برلين التاسعة على التوالي في الدوري في تراجعه إلى المركز الـ18 متساويا برصيد ست نقاط مع كولونيا.