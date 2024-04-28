مانشستر يونايتد يقدم عرضا ضخما لنجم برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن دخول نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي طرفًا في الصراع على التعاقد مع رونالد أراوخو نجم برشلونة.
وأبدى نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع أراوخو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكن تمسك برشلونة باللاعب حال دون إكمال الصفقة.
ويعد أراوخو أحد مدافعي نادي برشلونة حاليًّا، لكنه يمر بفترة صعبة منذ طرده أمام باريس سان جيرمان ما كان سببًا مباشرًا في مغادرة الفريق دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.
وحسب صحيفة سبورت، مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم عرض قوي للغاية للتعاقد مع أراوخو الصيف القادم استغلالًا لانفتاح برشلونة على بيعه.
وشددت تقارير إسبانية على أن برشلونة يرغب في بيع أراوخو للحصول على موارد مالية تساعده في تحسين جودة خط وسط وهجوم الفريق دون مشاكل مع قوانين اللعب المالي النظيف.
ويعتمد برشلونة في عملية بيع أراوخو على استعادة إيريك غارسيا من جيرونا أو شادي رياض من ريال بيتيس ليحلا محله دون إحداث فراغ.
ويعد أراوخو وفرينكي دي يونغ ورافينيا من أبرز العناصر المرشحة لمغادرة برشلونة.