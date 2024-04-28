مانشستر يونايتد يقدم عرضا ضخما لنجم برشلونة

ويعد أراوخو أحد مدافعي نادي برشلونة حاليًّا، لكنه يمر بفترة صعبة منذ طرده أمام باريس سان جيرمان ما كان سببًا مباشرًا في مغادرة الفريق دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

وحسب صحيفة سبورت، مانشستر يونايتد الإنجليزي مستعد لتقديم عرض قوي للغاية للتعاقد مع أراوخو الصيف القادم استغلالًا لانفتاح برشلونة على بيعه.