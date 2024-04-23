بعد التشكيك في أنمار الحائلي.. رد رسمي من الاتحاد لكشف حقيقة راتب رئيسه

وقال الإعلامي تركي السهلي إن رؤساء الأندية الأربعة الكبرى في الدوري السعودي مجرد موظفين يتقاضون رواتب تصل إلى 350 ألف ريال شهرياً.

لكن الممثل القانوني باسم نادي الاتحاد، فهد بارباع، علّق على الأخبار المتداولة قائلا: "تعقيباً على ما هو منشور بخصوص تلقي رئيس الاتحاد راتبا شهريا، وبصفتي ممثلا قانونيا لشركة نادي الاتحاد، أؤكد أن الأستاذ أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد لا يتقاضى أي راتب شهري منذ رئاسته للنادي وحتى تاريخه، وما هو مذكور غير صحيح إطلاقاً.

وتولى الحائلي رئاسة نادي الاتحاد السعودي بالتزكية في عام 2019، قبل أن يتم انتخابه من جديد بالتزكية في 2023، كأول رئيس لمؤسسة النادي غير الربحية بعد تخصيص 75% من ملكيته.

يشار إلى أن الإعلامي تركي السهلي أكد أن أنمار الحائلي، وفهد بن نافل رئيس الهلال، ومسلي آل معمر رئيس النصر، وخالد العيسى رئيس الأهلي، جميعهم لا دور لهم ويتقاضون فقط رواتب حال حضورهم الاجتماعات، بجانب تخصيص مكافآت لهم، في وقت كلمتهم لم تعد لها قيمة بعد تخصيص الأندية وسيطرة صندوق الاستثمارات العامة على 75% من ملكية كل نادٍ من الأندية الأربعة.