نيجيريا تعيّن بطل أفريقيا السابق مدربًا للمنتخب الأول

قرر الاتحاد النيجيري لكرة القدم تعيين النجم السابق وبطل أفريقيا 1994، فينيدي جورج، مدربًا أول لمنتخب نيجيريا بشكل مؤقت.

وبعد مغادرة البرتغالي خوزيه بيسيرو، في فبراير الماضي، بقي منصب المدرب الأول لمنتخب النسور الممتازة شاغرًا، قبل الاتفاق مع فينيدي جورج، المهاجم السابق لنادي أياكس الهولندي، مدربًا مؤقتًا للإشراف على منتخب بلاده خلال المباراتين الوديتين أمام غانا ومالي في فترة التوقف الدولي نهاية الأسبوع الجاري.

وسيتولّى فينيدي جورج (52 عامًا) الذي سبق أن تولّى خطة مدرب مساعد للمنتخب، نصب المدرب الأول المؤقت حتى تعيين مدرب جديد خلفًا للبرتغالي بايسيرو.

ستواجه نيجيريا غانا، يوم الجمعة 22 مارس، على ملعب مراكش الكبير في المغرب قبل أن تلتقي مالي، في 26 من الشهر نفسه، على نفس الملعب.

وكان البرتغالي بيسيرو قاد نيجيريا إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2024 قبل أن يخسر اللقب أمام منتخب البلد المستضيف ساحل العاج، وبنهاية عقده، في فبراير الماضي، قرر الاتحاد النيجيري عدم تجديد التجربة.

ويعد جورج فينيدي، أحد عناصر الجيل الذهبي للكرة النيجيرية المتوج بلقب أمم أفريقيا 1994، الذي بلغ الدور ثُمن النهائي من مونديال 1994 و1998، كما تُوج مع ناديه أياكس أمستردام الهولندي بلقب دوري أبطال أوروبا 1995، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس القارتين الأوروبية والأمريكية في العام نفسه.