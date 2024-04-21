باير ليفركوزن يحافظ على سجله الخالي من الخسائر بتعادل درامي مع بروسيا دورتموند
سجل جوسيب ستانيشيتش هدفا لباير ليفركوزن بطل الدوري الألماني في الوقت المحتسب بدل الضائع ليتعادل 1/1 مع مضيفه بروسيا دورتموند، اليوم الأحد، ويمنع الفريق من تكبد أول هزيمة له هذا الموسم.
وسجل نيكلاس فولكروع هدفا لبروسيا دورتموند في الدقيقة 81 بتسديدة مباشرة بعد تمريرة رائعة من مارسيل زابيتسر قبل أن تصطدم الكرة بقفازي الحارس لوكاس هراديسكي.
وأدرك ستانيشيتش التعادل لفريق المدرب تشابي ألونسو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من ضربة رأس بعد ركلة ركنية لعبها البديل فلوريان فيرتز.
ومدد باير ليفركوزن مسيرته الخالية من الخسائر في كافة المسابقات إلى 45 مباراة.
ورفع التعادل رصيد باير ليفركوزن إلى 80 نقطة من 30 مباراة وتعادل للمرة الخامسة في الدوري الألماني وفاز 25 مرة.
في حين يملك بروسيا دورتموند 57 نقطة من 30 مباراة في المركز الخامس.
ويلعب باير ليفركوزن مع شتوتغارت، يوم السبت، قبل مواجهة روما في ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي يوم 2 مايو المقبل.