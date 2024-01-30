رونالدو يثير الجدل بمنشور باللغة العربية (صورة)

أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جدلا بصورة وتعليق نشرهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".

وبدأ رونالدو مرحلة التعافي الأخيرة بعد إصابته الأخيرة في القدم والتي أبعدته عن النصر، حيث يستعد لمواجهة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الثانية لكأس موسم الرياض، الخميس المقبل.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه تظهر عضلات بطنه بشكل بارز، والتي يبدو أنه التقطها بعد تدريباته القوية في الصالة الرياضية، وعلق عليها باللغة العربية، قائلا: "شاكراً للنعم".