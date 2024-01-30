رونالدو يثير الجدل بمنشور باللغة العربية (صورة)
أثار البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، جدلا بصورة وتعليق نشرهما عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام".
وبدأ رونالدو مرحلة التعافي الأخيرة بعد إصابته الأخيرة في القدم والتي أبعدته عن النصر، حيث يستعد لمواجهة ليونيل ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في المباراة الثانية لكأس موسم الرياض، الخميس المقبل.
ونشر رونالدو صورة عبر حسابه تظهر عضلات بطنه بشكل بارز، والتي يبدو أنه التقطها بعد تدريباته القوية في الصالة الرياضية، وعلق عليها باللغة العربية، قائلا: "شاكراً للنعم".
ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها رونالدو باللغة العربية، إذ نشر نادي النصر فيديو مؤخرا للاعب وهو يصل للنادي ويحيي من يقابلهم قائلا: "السلام عليكم"، حيث بدا رونالدو منخرطا بشكل جيد خلال تواجده في الدوري السعودي.
ويلتقي النجم البرتغالي ورفاقه مع زملاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في 1 فبراير المقبل، على أن تحمل هذه المواجهة وسم "The Last Dance" أو "الرقصة الأخيرة بين الغريمين".
كما يشارك نادي الهلال في البطولة وحقق الفوز على إنتر ميامي، مساء أمس، بنتيجة (4-3)، وسيتم تحديد الفائز باللقب بناءً على الأكثر تحقيقاً للنقاط من بين الأندية المشاركة.
ويتصدر رونالدو قائمة ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفًا، بعد نهاية الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.