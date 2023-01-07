خليجي 25.. السعودية تصعق اليمن وتتصدر المجموعة الأولى (فيديو)

العراق يتعادل أمام عمان

وفي مباراة الافتتاح تعادل العراق سلبيا مع سلطنة عُمان في المباراة الافتتاحية التي جاءت متوسطة المستوى ولم تشهد العديد من الفرص من الجانبين.

لكن قبل النهاية بدقيقتين أرسل ضرغام إسماعيل، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ركلة حرة قوية من مدى بعيد اصطدمت في العارضة وظهر الحارس العُماني إبراهيم المخيني قبل أن تخرج إلى خارج الملعب في أخطر فرص المباراة.

بهذه النتائج تصدرت السعودية، التي تشارك في البطولة بالفريق الثاني، المجموعة بثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة لكل من العراق صاحب الأرض وعُمان بعد تعادلهما سلبيا في مباراة الافتتاح بينما يأتي اليمن في المركز الرابع والأخير بدون رصيد.

ويلتقي العراق مع السعودية في الجولة الثانية من المجموعة يوم الاثنين المقبل بينما يلعب اليمن مع عُمان.