أرقام مذهلة لنجم نهائي الدوري الأوروبي بعد إنهاء سلسلة ليفركوزن الإيجابية
خرج المهاجم النيجيري عظيم الله لقمان بطلا دون منازع لمباراة نهائي الدوري الأوروبي والتي قاد خلالها فريقه أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء للتتويج بأول لقب قاري في سجلاته بعد الفوز في المباراة النهائية على باير ليفركوزن بطل ألمانيا حديثا (3 ـ 0).
وأصبح لقمان (25 عاما) أول لاعب إفريقي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في دور نهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للأندية، كما نجح في الصعود بأتالانتا على منصة التتويج للمرة الأولى بعد أكثر من 63 عاما، حين توج الفريق في العام 1961 بلقب الدوري الإيطالي.
ووفقا للمواقع المتخصصة في الإحصاء والتقييم في كرة القدم، حقق لقمان أرقاما مذهلة جدا في أمسية الأربعاء في دبلن بعد تسجيله أهداف أتالانتا الثلاثة في الدقائق 12 و26 و76 على الترتيب، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة سواء بمسماها الحديث (الدوري الأوروبي)، الذي بدأ عام 2009 أو المسمى القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، الذي انطلق قبل 53 عاما، يحرز ثلاثية في المباراة النهائية للمسابقة.
ونجح لقمان الذي انتقل لأتالانتا منذ عامين قادما من ليستر سيتي الإنجليزي في كسب كل الكرات الثنائية مع مدافعي ليفركوزن وعددها 9، كما نجح في كل المراوغات وعددها 4، فضلا عن انتزاع الكرة 9 مرات من لاعبي وسط ودفاع المنافس بجانب 33 تمريرة صحيحة.
وأشادت وسائل الإعلام العالمية بما قدمه المهاجم النيجيري فيما تداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو أظهرت تلاعب لقمان بلاعب خط وسط ليفركوزن، السويسري غرانيت تشاكا.
وبفوزه على ليفركوزن، وضع أتالانتا حدا للسلسلة الإيجابية الطويلة لبطل ألمانيا والتي توقفت بعد 51 مباراة كاملة لم يذق فيها رجال المدرب الإسباني تشابي ألونسو طعم الهزيمة.
ويشار إلى أن أتالانتا الذي أصبح يملك الآن لقبين في تاريخه الطويل، سيكون أمام فرصة لقب جديد عندما يخوض كأس السوبر الأوروبي أمام بطل دوري الأبطال، الذي انحصر بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند.