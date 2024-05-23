أرقام مذهلة لنجم نهائي الدوري الأوروبي بعد إنهاء سلسلة ليفركوزن الإيجابية

خرج المهاجم النيجيري عظيم الله لقمان بطلا دون منازع لمباراة نهائي الدوري الأوروبي والتي قاد خلالها فريقه أتالانتا الإيطالي مساء الأربعاء للتتويج بأول لقب قاري في سجلاته بعد الفوز في المباراة النهائية على باير ليفركوزن بطل ألمانيا حديثا (3 ـ 0).

وأصبح لقمان (25 عاما) أول لاعب إفريقي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في دور نهائي لإحدى المسابقات الأوروبية للأندية، كما نجح في الصعود بأتالانتا على منصة التتويج للمرة الأولى بعد أكثر من 63 عاما، حين توج الفريق في العام 1961 بلقب الدوري الإيطالي.

ووفقا للمواقع المتخصصة في الإحصاء والتقييم في كرة القدم، حقق لقمان أرقاما مذهلة جدا في أمسية الأربعاء في دبلن بعد تسجيله أهداف أتالانتا الثلاثة في الدقائق 12 و26 و76 على الترتيب، ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة سواء بمسماها الحديث (الدوري الأوروبي)، الذي بدأ عام 2009 أو المسمى القديم (كأس الاتحاد الأوروبي)، الذي انطلق قبل 53 عاما، يحرز ثلاثية في المباراة النهائية للمسابقة.