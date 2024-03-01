مفاجأة.. زميل سابق لمبابي يساهم في انتقاله لريال مدريد

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مدافع نادي إشبيلية الإسباني، سيرجيو راموس ساعد النجم الفرنسي كيليان مبابي في البحث عن منزل في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك تأهبا لانتقاله إلى الفريق الملكي في الصيف المقبل.

ودخل راموس في محادثات مع مبابي زميله السابق في باريس سان جيرمان، وعرض عليه مساعدته في إيجاد منزل لإقامته خلال انتقاله المرتقب بشدة إلى ريال مدريد، مضيفة أن صخرة دفاع منتخب إسبانيا السابق، يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع مبابي، ستشكل دفعا قويا نحو التوصل لاتفاق رسمي بين النجم الفرنسي وإدارة فلورنتينو بيريز.

وتسارع نسق المفاوضات بين مبابي وريال مدريد للتعاقد مع اللاعب الذي ينتهي عقده مع "الـ"بي أس جي" في موفي يونيو المقبل، وذلك رغم التقارير التي أشارت إلى أن حضور مبابي في مأدبة العشاء التي جمعت الرئيس الفرنسي إيمانوال ماكرون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كانت فرصة لفتح ملف تمديد العقد.

وأشارت ليكيب الفرنسية إلى أنه في حال إتمام الصفقة رسميا بانتقال هداف كأس العالم 2022 إلى الفريق الملكي، فسيكون سيرجيو راموس قد ساهم بالفعل في ذلك، مضيفة أن مبابي كان لديه وقت كثير للحديث عن ريال مدريد مع العديد من زملائه في الفريق الباريسي، ومن بينهم سيرجيو راموس، وكيلور نافاس، وماركو أسينسيو، وأشرف حكيمي، وجميعهم لاعبون سابقون في فريق العاصمة الإسبانية.

لكن وفقا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة، فإن زميله السابق راموس بإمكانه أن يقدم له خدمة كبيرة بمساعدته على إيجاد منزل هناك في أسرع وقت، خصوصا أنه يمتلك عدة عقارات في العاصمة الإسبانية.

وينتظر أن يكون مبابي ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان في إسبانيا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباراة إياب الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ضد ريال سوسيداد، لكنها قد تكون، وفقا للتقارير نفسها فرصة لمزيد الاقتراب من التوقيع لريال مدريد.