فكرة قديمة.. إنفانتينو يطرح استخدام الخوارزمية لتحديد قيمة الصفقات

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح نقاش حول تحديد قيمة صفقات اللاعبين من خلال الخوارزمية، بدلا من الطريقة التاريخية للتفاوض بين الناديين على سعر القيمة السوقية للاعبين.

وأعاد غياني إنفانتينو رئيس الفيفا طرح فكرة تم تداولها منذ سنوات حول الإصلاحات في سوق الانتقالات التي بلغت قيمتها 9.63 مليار دولار في 2023، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022.

وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "abcnews": "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري بالنسبة لنا أن نتحدث عن هذه المواضيع وغيرها".