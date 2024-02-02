فكرة قديمة.. إنفانتينو يطرح استخدام الخوارزمية لتحديد قيمة الصفقات
يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فتح نقاش حول تحديد قيمة صفقات اللاعبين من خلال الخوارزمية، بدلا من الطريقة التاريخية للتفاوض بين الناديين على سعر القيمة السوقية للاعبين.
وأعاد غياني إنفانتينو رئيس الفيفا طرح فكرة تم تداولها منذ سنوات حول الإصلاحات في سوق الانتقالات التي بلغت قيمتها 9.63 مليار دولار في 2023، بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022.
وقال إنفانتينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "abcnews": "الآن أكثر من أي وقت مضى، من الضروري بالنسبة لنا أن نتحدث عن هذه المواضيع وغيرها".
وأضاف: "على سبيل المثال، لمناقشة إمكانية استخدام خوارزمية لتقدير القيمة العادلة لرسوم النقل؛ من أجل زيادة الشفافية في نظام النقل ومساعدة أصحاب المصلحة في كرة القدم".
وبحسب "abcnews"، فإنه من غير الواضح كيف سيتم قبول الطريقة التي وافق عليها الفيفا لتحديد الرسوم من الأندية التي ستكون خيارات البيع الخاصة بها محدودة، أو كيف ستتوافق مع قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أنه تم تأكيد اهتمام الفيفا بخوارزمية تحديد الأسعار من حين لآخر، منذ إنشاء فريق عمل للانتقالات عام 2017 يقدم تقاريره إلى لجنة ضمت مندوبين من الأندية والبطولات واتحادات اللاعبين.
وأوضحت أن الفيفا ينفق ملايين الدولارات كل عام للمساعدة في تمويل دورة الماجستير ووحدة أبحاث كرة القدم في جامعة "نوشاتيل" في سويسرا، والتي تقول إنها عملت على خوارزمية قيمة النقل منذ عام 2010.