رسميًا: مروان عطية ينتقل إلى الأهلي المصري.. والاتحاد يعلن تفاصيل الصفقة

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الصفقة دون الكشف عن القيمة المالية لانتقال اللاعب للقلعة الحمراء.

وتشمل الصفقة إعارة ثنائي الأهلي عمار حمدي، ومحمد محمود، لنهاية الموسم مع وجود بند يسمح بتجديد الإعارة لموسم آخر.

وأشار نادي الاتحاد السكندري إلى وجود بند يسمح بالحصول على نسبة 15% من عائد إعادة بيع اللاعب لأي فريق آخر.

وأكد نادي الاتحاد في بيانه أن الصفقة تمت بناءً على رغبة اللاعب الشخصية، وأن الأهلي قدَّم أعلى عرض بين الأندية التي طلبت ضم اللاعب.

وخرج اللاعب من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.