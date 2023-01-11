رسميًا: مروان عطية ينتقل إلى الأهلي المصري.. والاتحاد يعلن تفاصيل الصفقة
أعلن نادي الاتحاد السكندري، اليوم الثلاثاء، انتقال لاعبه مروان عطية إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير الحالي بشكل رسمي.
وكشف الاتحاد في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل الصفقة دون الكشف عن القيمة المالية لانتقال اللاعب للقلعة الحمراء.
وتشمل الصفقة إعارة ثنائي الأهلي عمار حمدي، ومحمد محمود، لنهاية الموسم مع وجود بند يسمح بتجديد الإعارة لموسم آخر.
وأشار نادي الاتحاد السكندري إلى وجود بند يسمح بالحصول على نسبة 15% من عائد إعادة بيع اللاعب لأي فريق آخر.
وأكد نادي الاتحاد في بيانه أن الصفقة تمت بناءً على رغبة اللاعب الشخصية، وأن الأهلي قدَّم أعلى عرض بين الأندية التي طلبت ضم اللاعب.
وخرج اللاعب من قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة عشرة للدوري المصري.
وأصبح مروان عطية ثالث صفقات الأهلي الشتوية بعد ضم خالد عبد الفتاح لاعب سموحة على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بنية البيع النهائي بجانب التونسي محمد الضاوي مهاجم النجم الساحلي.
ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 30 نقطة، بينما يتواجد المصري في المركز العاشر بـ14 نقطة.