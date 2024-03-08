مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يدخل فريقا الأهلي والزمالك تحد جديد في "ديربي" القاهرة الشهير حين يلتقيان اليوم الجمعة بنهائي كأس مصر لموسم 2022 / 2023 والتي تقام للمرة الأولي خارج مصر وتحديداً بملعب الأول بارك في مدينة الرياض بالسعودية.

ويأمل الهلال في توسيع فارق النقاط مع النصر في جدول ترتيب الدوري السعودي، عندما يلعب ضد الرياض في عقر داره، فيما يستضيف فريق الاتحاد منافسه الأخدود.

كما يخوض برشلونة مباراة قوية في الدوري الإسباني، ضد ضيفه ريال مايوركا في الجولة 28.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: