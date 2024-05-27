رئيس الترجي التونسي السابق يوجه اتهامات خطيرة للأهلي المصري (فيديو)
وجه سليم شيبوب، الرئيس الشرفي لنادي الترجي التونسي ورئيسه السابق، اتهامات خطيرة للأهلي المصري وإدارته بعد تتويج الأخير بلقب دوري أبطال أفريقيا.
وتعادل الترجي على ملعبه (حمادي العقربي) في تونس بدون أهداف بجولة الذهاب ثم فاز الأهلي في لقاء الإياب باستاد القاهرة بنتيجة 1-0 يوم السبت الماضي ليتوج باللقب القاري للمرة 12 في تاريخه.
وقال شيبوب عبر إذاعة (كاب إف إم) التونسية، اليوم الإثنين، إن إدارة الأهلي المصري تتحمل مسؤولية حرمان مجموعة كبيرة من جماهير الترجي من حضور اللقاء.
وأضاف عضو لجنة الحكماء بنادي الترجي: "فريقنا حصل عل 2500 تذكرة فقط، ما حدث إهانة لجمهور الترجي وأحمل إدارة الأهلي المسؤولية".
وتابع: "الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لا يحدد نسبة 5% من الطاقة الاستيعابية للاستاد للفريق الضيف وهذا الكلام غير صحيح بالمرة".
وأشار إلى أن الترجي أثبت كرم الضيافة للأهلي وجماهيره في تونس ولكن ما حدث في القاهرة كان خطأ تنظيميا فادحا.
وانتقد رئيس الترجي السابق أيضًا الأداء التحكيمي في مباراة الإياب، مؤكدًا أن حكام الفيديو لم يطلبوا من الحكم مراجعة لعبة سقوط لاعب الترجي قبل نهاية اللقاء وهو أمر غير مبرر.
وأتم قائلًا: "انتهت المباراة بكل ما فيها وعلينا أن نفكر في المستقبل ونتعلم من دروس الماضي".