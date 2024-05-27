رئيس الترجي التونسي السابق يوجه اتهامات خطيرة للأهلي المصري (فيديو)

وأشار إلى أن الترجي أثبت كرم الضيافة للأهلي وجماهيره في تونس ولكن ما حدث في القاهرة كان خطأ تنظيميا فادحا.

وانتقد رئيس الترجي السابق أيضًا الأداء التحكيمي في مباراة الإياب، مؤكدًا أن حكام الفيديو لم يطلبوا من الحكم مراجعة لعبة سقوط لاعب الترجي قبل نهاية اللقاء وهو أمر غير مبرر.

وأتم قائلًا: "انتهت المباراة بكل ما فيها وعلينا أن نفكر في المستقبل ونتعلم من دروس الماضي".