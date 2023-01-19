آخر التطورات حول محيط ملعب جذع النخلة قبل نهائي خليجي 25
قال أسعد العيداني محافظ البصرة، إن مباراة نهائي خليج 25 بين العراق وعمان قد تلغى اليوم الخميس، إذا تعذرت السيطرة على الجماهير بعد وفاة مشجع وإصابة 60 نتيجة التدافع بمحيط استاد البصرة.
وأشار العيداني لشبكة جنوب العراق (المربد) إلى أن الاتحاد الخليجي يفكر في نقل النهائي إلى دولة محايدة.
وأعلنت وكالة الأنباء العراقية عن وفاة شخص وإصابة 60 نتيجة تدافع الجماهير بمحيط استاد البصرة (جذع النخلة) قبل انطلاق المباراة النهائية.
وأضاف مصدر طبي للوكالة العراقية، أن هناك "حالات حرجة بين المصابين".
وطالبت الداخلية العراقية الجماهير بالالتزام بتعليمات القوات الأمنية، وعدم التوجه إلى الاستاد دون تذاكر المباراة، قبل أن تقرر غلق بوابات الاستاد.
وأضافت وزارة الداخلية في بيان "أعداد الجماهير كبيرة جدا ولا نريد أن تحدث حالات اختناق".
وبحسب مقاطع فيديو متداولة فإن أعدادا كبيرة من الجماهير بدأت تستجيب للنداءات وتنسحب من محيط جذع النخلة في محاولة منها لإنجاح نهائي خليجي 25.
وكشف مصدر أمني لشبكة "إرم نيوز" أن "الأجواء حول الملعب غير إيجابية، بسبب التوافد الجماهيري غير المسبوق، والكثير منهم دون بطاقات دخول، فيما تمكن العشرات من اقتحام الملعب، وسط عجز السلطات الأمنية عن منعهم، بسبب كثافة الأعداد".
تزاحم آلاف المشجعين حول ملعب جذع النخلة، حيث وصل بعضهم في الساعات الأولى للصباح الباكر.
كما أظهرت مقاطع حالات الاختناق، التي عاشها المشجعون، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات سريعة، تضمن سلامتهم، وإقامة النهائي المرتقب.
ووصل محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي إلى البصرة وكتب عبر تويتر، "أهلنا في البصرة الفيحاء، وفي كل مدن العراق، بفضل طيبتكم وكرمكم وصبركم، عكستم الصورة المشرقة والناصعة لوجه العراقيين الأباة، لقد أسهمتم طيلة الأيام الماضية بتمثيل بلدنا العزيز خير تمثيل وبشكل يليق بتاريخه ومكانته بين الأمم".
وأضاف: "أهلنا، نأمل منكم اليوم ذلك الحرص، وتلك الروح الوطنية العالية وتقديم العون والمؤازرة لكل إخوتكم في الجهات المعنية لإظهار نهائي بطولة خليجي 25 بأجمل وجه".
وقبل أيام أعلنت وزارة الصحة العراقية وفاة 7 أشخاص وإصابة 30 آخرين جراء حادث مروري لحافلة تقل مشجعين على طريق محافظة البصرة.