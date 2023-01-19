آخر التطورات حول محيط ملعب جذع النخلة قبل نهائي خليجي 25

وأضافت وزارة الداخلية في بيان "أعداد الجماهير كبيرة جدا ولا نريد أن تحدث حالات اختناق".

وبحسب مقاطع فيديو متداولة فإن أعدادا كبيرة من الجماهير بدأت تستجيب للنداءات وتنسحب من محيط جذع النخلة في محاولة منها لإنجاح نهائي خليجي 25.

وكشف مصدر أمني لشبكة "إرم نيوز" أن "الأجواء حول الملعب غير إيجابية، بسبب التوافد الجماهيري غير المسبوق، والكثير منهم دون بطاقات دخول، فيما تمكن العشرات من اقتحام الملعب، وسط عجز السلطات الأمنية عن منعهم، بسبب كثافة الأعداد".

تزاحم آلاف المشجعين حول ملعب جذع النخلة، حيث وصل بعضهم في الساعات الأولى للصباح الباكر.

كما أظهرت مقاطع حالات الاختناق، التي عاشها المشجعون، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات سريعة، تضمن سلامتهم، وإقامة النهائي المرتقب.