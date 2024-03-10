ردُّ فعل استثنائي من روديغر تجاه غولر بعد تسجيله هدفًا (فيديو)

كان ردُّ فعل الألماني أنطونيو روديغر لافتًا خلال احتفاله مع أردا غولر بعد الهدف الذي سجله اللاعب التركي على سيلتا فيغو اليوم الأحد.

وسجل غولر، الذي نزل بديلاً، هدفًا في الدقيقة 90+4، في فوز ريال مدريد 4/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ 28 من الليغا.

وأمسك روديغر بأردا غولر وقال له: "ابتسم ابتسم".