ردُّ فعل استثنائي من روديغر تجاه غولر بعد تسجيله هدفًا (فيديو)

ردُّ فعل استثنائي من روديغر تجاه غولر بعد تسجيله هدفًا (فيديو)
يبدو أن روديغر يتعاطف مع غولر والذي قليلاً ما يشارك.
كان ردُّ فعل الألماني أنطونيو روديغر لافتًا خلال احتفاله مع أردا غولر بعد الهدف الذي سجله اللاعب التركي على سيلتا فيغو اليوم الأحد.
وسجل غولر، الذي نزل بديلاً، هدفًا في الدقيقة 90+4، في فوز ريال مدريد 4/0 على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الـ 28 من الليغا.
وأمسك روديغر بأردا غولر وقال له: "ابتسم ابتسم".
ويبدو أن المدافع الألماني يتعاطف مع غولر والذي قليلاً ما يشارك تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وتسببت قلة مشاركة غولر، رغم تعافيه من الإصابة، في فتح باب التكهنات حول مستقبله، حيث تردد أن ريال مدريد قد يتجه لإعارته الصيف المقبل.
وانتقل صاحب الـ 19 عامًا إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من فنربخشه التركي، وشارك في 6 مباريات فقط ولعب 92 دقيقة.