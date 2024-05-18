مدرب ليفربول يبكي في وداع يورغن كلوب (فيديو)

وعمل بيب ليندرز مساعدًا للألماني يورغن كلوب، في تدريب فريق ليفربول خلال السنوات الأخيرة.

وبرز اسم المدرب الهولندي، بشكل كبير خلال الموسمين الماضيين، بعدما منحه كلوب صلاحيات كبرى سواء في إدارة الأمور الفنية داخل الفريق، أو في المؤتمرات الصحفية.

وسيرحل بيب ليندرز عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي، بعد إعلان كلوب رحيله عن قلعة آنفيلد.

وفي حديث مع الموقع الرسمي لليفربول، لم يتمالك بيب ليندرز نفسه، وأجهش بالبكاء، خلال حديثه عن أفضال يورغن كلوب عليه.

وقال ليندرز، صاحب الـ41 عامًا عن كلوب: "صداقتنا كبيرة، والتزامنا أكبر. ولاؤنا هائل. معًا أقوياء".

وأضاف: "أين سأكون لولاه؟"، ولم يتمالك نفسه بعد هذه الجملة، ثم أجهش بالبكاء.