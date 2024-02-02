التشخيص الأولى لإصابة روديغر
تعرض أنطونيو روديغر، للإصابة خلال مباراة فريق ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".
ويلتقي الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".
في الدقيقة 39 اصطدم أنطونيو روديغر بخصمه جرينوود بقوة، وبدا من الصور أنه اصطدام في الركبة، لكن في النهاية لم يتمكن المدافع الألماني من مواصلة اللعب.
وفقًا للنادي، تعرض روديغر لكدمة في الفخذ الأيسر ولا يبدو الأمر خطيرًا ولكنه يؤلم بشدة.
لهذا السبب، كان لا بد من استبدال اللاعب بين الشوطين ودخل كامافينغا للعب في وسط الملعب وتولى تشواميني الرجوع لخط الدفاع.
ويدخل نادي ريال مدريد المباراة برصيد 54 نقطة يحتل بهم وصافة ترتيب جدول الدوري الإسباني، خلف المتصدر جيرونا بفارق نقطة واحدة.
ويدخل نادي خيتافي المباراة وهو بجعبته 29 نقطة يحتل بهم المركز العاشر.