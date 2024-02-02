التشخيص الأولى لإصابة روديغر

ويلتقي الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

في الدقيقة 39 اصطدم أنطونيو روديغر بخصمه جرينوود بقوة، وبدا من الصور أنه اصطدام في الركبة، لكن في النهاية لم يتمكن المدافع الألماني من مواصلة اللعب.

وفقًا للنادي، تعرض روديغر لكدمة في الفخذ الأيسر ولا يبدو الأمر خطيرًا ولكنه يؤلم بشدة.

لهذا السبب، كان لا بد من استبدال اللاعب بين الشوطين ودخل كامافينغا للعب في وسط الملعب وتولى تشواميني الرجوع لخط الدفاع.