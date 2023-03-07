الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الجزيرة في كأس رئيس الإمارات

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.

وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق راشد عبد الرحمن وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.

مشوار الفريقين

بدأ الشارقة حامل اللقب مشواره في كأس الرئيس من دور الستة عشر، وحقق الفوز على حساب النصر بنتيجة 1-0.

وتأهل الجزيرة بعدما تغلب على دبا الحصن في دور الـ 32 بنتيجة 3-2 ثم حقق فوزاً عريضاً في دور الستة عشر على حساب أبطال الخليج بنتيجة 6-1.

وحقق الشارقة لقب كأس الرئيس 9 مرات آخرها في الموسم الماضي بينما توج الجزيرة باللقب 3 مرات آخرها موسم 2015 – 2016.

وتقابل الفريقان يوم الجمعة الماضي في الدوري على نفس الملعب ، وفاز الجزيرة بنتيجة 3-2.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس الرئيس ضمن منافسات ثمن نهائي نسخة 2018، وفاز الشارقة بنتيجة 1-0 على حساب الجزيرة.