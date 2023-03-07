الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الشارقة ضد الجزيرة في كأس رئيس الإمارات
يسدل الستار، اليوم الثلاثاء ، على منافسات ربع نهائي كأس رئيس الإمارات بمواجهتين مثيرتين على رأسهما الصدام المرتقب بين الشارقة والجزيرة كما يلتقي أيضاً بني ياس منافسه الوصل.
وانطلقت منافسات ربع نهائي كأس رئيس الإمارات أمس الاثنين، وأسفرت عن تأهل عجمان بفوزه على البطائح بنتيجة 2-1 كما صعد العين بتغلبه على حساب شباب الأهلي دبي بنتيجة 2-0.
وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الشارقة والجزيرة في كأس رئيس الإمارات.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب نادي الشارقة في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات.
وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق راشد عبد الرحمن وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق عبد الحميد الجسمي.
مشوار الفريقين
بدأ الشارقة حامل اللقب مشواره في كأس الرئيس من دور الستة عشر، وحقق الفوز على حساب النصر بنتيجة 1-0.
وتأهل الجزيرة بعدما تغلب على دبا الحصن في دور الـ 32 بنتيجة 3-2 ثم حقق فوزاً عريضاً في دور الستة عشر على حساب أبطال الخليج بنتيجة 6-1.
وحقق الشارقة لقب كأس الرئيس 9 مرات آخرها في الموسم الماضي بينما توج الجزيرة باللقب 3 مرات آخرها موسم 2015 – 2016.
وتقابل الفريقان يوم الجمعة الماضي في الدوري على نفس الملعب ، وفاز الجزيرة بنتيجة 3-2.
وكان آخر لقاء بين الفريقين في بطولة كأس الرئيس ضمن منافسات ثمن نهائي نسخة 2018، وفاز الشارقة بنتيجة 1-0 على حساب الجزيرة.
أفكار كوزمين
يتطلع الشارقة لتعويض خسارته في الدوري على ملعبه أمام الجزيرة والتقدم في مشواره ببطولة كأس الرئيس للحفاظ على اللقب، في محاولة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد في مواجهة الليلة.
وقال الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق الشارقة، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن المواجهة ستكون مختلفة عن لقاء الفريقين الذي أقيم يوم الجمعة الماضي ببطولة الدوري.
وأضاف: "لقاءات الكؤوس تختلف بلا شك، والشارقة يدخل المباراة وهو حامل اللقب ويسعى للفوز والتقدم في مشوار البطولة".
وتبدو صفوف الشارقة بلا غيابات، ويعتمد كوزمين على تشكيلة تضم حارس المرمى عادل الحوسني وأمامه الرباعي كوستاس مانولاس وشاهين عبد الرحمن المازمي وخالد الظنحاني والحسن صالح في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ماجد راشد المحرزي وماجد حسن وعلى الأطراف لوان بيريرا وكايو لوكاس مع ثنائي خط الهجوم باكو ألكاسير ودجانيني تافاريس.
خطط كايزر
يعول المدرب الهولندي مارسيل كايزر، المدير الفني لفريق الجزيرة، على تفوقه مؤخراً على الشارقة في عقر داره.
ويتطلع كايزر لتوجيه ضربة جديدة للشارقة بإقصائه من كأس الرئيس واستكمال المشوار في هذه البطولة التي يسعى للتتويج بها بعد غياب.
وقال كايزر في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الفوز في لقاء الدوري أصبح جزءاً من الماضي، الآن نلعب في كأس الرئيس أمام الشارقة، وهي مواجهة قوية وصعبة للفريقين".
وأضاف: "نستمتع بكل تأكيد بمثل هذه المواجهات الكبرى رغم أن توالي المباريات يؤدي لإجهاد اللاعبين، ولكن على كل حال فريقي جاهز للمباراة وسيلعب لتحقيق الفوز".
ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف وأمامه الرباعي عبد الله إدريس وميلوس كوزانوفيتش وخليفة الحمادي وسالم راشد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ثيولاني سيريرو وبجواره عبد الله رمضان وعلى الأطراف عمر تراوري وأشرف بن شرقي مع ثنائي خط الهجوم علي مبخوت وفلوران تاناسي.
وقال شاكر عبد الفتاح، مدرب العين السابق، لـ “إرم نيوز" إن تقارب موعد لقاءي الدوري والكأس يزيد صعوبة لقاء الفريقين الليلة، لأن الشارقة لديه دافع إضافي وهو الثأر، ما قد يزيد الضغوط على الفريق ويؤثر بالسلب.
وأوضح أن الجزيرة أيضاً يبحث عن استكمال مشوار كأس الرئيس والدفاع عن اللقب الغائب منذ عام 2016.
وأشار إلى أن المباراة ستكون مفتوحة وسريعة، وهناك مجال لتألق اللاعبين أصحاب الموهبة العالية مثل بيريرا وكايو وبن شرقي وتاناسي.