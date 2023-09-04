حدث غريب ونادر.. حكم يستعين بالهاتف بسبب تعطل تقنية الـ"VAR" في الدوري البرتغالي (فيديو)

واستدعى الحكم دانييل راموس مدرب أروكا وفيتور برونو مساعد مدرب بورتو لغياب المدرب سيرجو كونسيساو، وأوضح الحكم لهما قراره بعدم احتساب ركلة جزاء.

وجاءت الاستعانة بالهاتف المحمول بسبب خطأ فني في تقنية الفيديو، حيث لم تكن الصور متاحة على الشاشة.

واحتاج الحكم عدة دقائق لحسم قراره بإلغاء ضربة الجزاء.

وبعد ذلك تم الإعلان عن 17 دقيقة كوقت بدل ضائع.

وانتهت المباراة على التعادل 1/1 على ملعب دراغاو، حيث سجل كريستو غونزاليس هدفا لأروكا في الدقيقة 83، قبل أن يسجل إيفانيلسون هدف التعادل لبورتو في الدقيقة 90+19.

ويملك بورتو 10 نقاط من 4 مباريات، ويتصدر جدول ترتيب الدوري البرتغالي مع بوافيستا، مقابل 9 نقاط لبنفيكا بطل الموسم الماضي.