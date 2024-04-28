أسطورة ليفربول يصف صلاح بـ"الأحمق"

وصف جيمي كاراغر، نجم ليفربول الأسبق، الدولي المصري محمد صلاح بأنه "أحمق" بسبب تعليقه الناري في منطقة المقابلات الصحفية بعد مشادة نجم ليفربول مع المدرب الألماني يورغن كلوب.

وتواجد النجم المصري على مقاعد البدلاء في تعادل ليفربول 2-2 خارج أرضه أمام وست هام، يوم السبت، وبدا غير سعيد على الإطلاق مع كلوب عندما تم إدخاله أخيرًا في الدقيقة الـ79.

ولوّح صلاح بذراعيه ودخل في مشادة كلامية علنية مع كلوب واستمر في انتقاد مدربه قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.