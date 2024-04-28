أسطورة ليفربول يصف صلاح بـ"الأحمق"
وصف جيمي كاراغر، نجم ليفربول الأسبق، الدولي المصري محمد صلاح بأنه "أحمق" بسبب تعليقه الناري في منطقة المقابلات الصحفية بعد مشادة نجم ليفربول مع المدرب الألماني يورغن كلوب.
وتواجد النجم المصري على مقاعد البدلاء في تعادل ليفربول 2-2 خارج أرضه أمام وست هام، يوم السبت، وبدا غير سعيد على الإطلاق مع كلوب عندما تم إدخاله أخيرًا في الدقيقة الـ79.
ولوّح صلاح بذراعيه ودخل في مشادة كلامية علنية مع كلوب واستمر في انتقاد مدربه قبل أن يتدخل المهاجم داروين نونيز، الذي تم إدخاله أيضًا في الوقت ذاته، لتهدئته.
وبعد ذلك، قال صلاح للصحفيين المنتظرين في المنطقة الخاصة بهم باستاد لندن: "إذا تحدثت، ستكون هناك نار".
بينما رفض كلوب إشعال الموقف، قائلًا: "تحدثنا بالفعل في غرفة تبديل الملابس وبالنسبة لي، لقد انتهى الأمر".
من جانبه، قال كاراغر عبر حسابه على منصة "إكس": "محمد صلاح ويورغن كلوب كلاهما من أساطير ليفربول، لسنا في حاجة للانحياز لأي طرف".
وأضاف: "صلاح محبط وغاضب من كلوب لأنه لا يلعب، وفي تلك اللحظة لم يرغب في احتضان المدرب بالكامل، ويورغن تفهم ذلك".
أتم: "صلاح كان سخيفًا في المنطقة المختلطة، لكن دعونا نسمح لهما بتسوية الأمر، والاستمتاع بالأسابيع القليلة الأخيرة لهما معًا، لقد قدَّم كلٌّ منهما مساعدة هائلة للآخر في كل ما حققه النادي".
ما شهده الملعب كان مشهدًا غير معتاد بين صفوف ليفربول، حيث شهدت فترة كلوب التي دامت 9 سنوات في النادي بناء روابط قوية مع لاعبيه في طريقهم إلى تحقيق انتصارات في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.
واستمتع صلاح بشكل خاص بأفضل فترات مسيرته تحت قيادة كلوب منذ أن ضمه المدرب البالغ من العمر 56 عامًا إلى النادي في عام 2017.
وأحرز النجم المصري 210 أهداف في 345 مباراة مع الريدز، ليعترف به من قبل مشجعي ليفربول كواحد من أعظم لاعبيهم على الإطلاق.
صلاح يتبقى في عقده الحالي عام آخر، لكن ارتبط اسمه بالرحيل هذا الصيف بعد أن سبق وأن فاوضته أندية سعودية العام الماضي قبل البقاء في ليفربول.