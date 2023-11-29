كيران تريبير مدافع نيوكاسل: تعبت من مناقشة أخطاء الحكام
أبدى مدافع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي كيران تريبير، استغرابه من قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء حرمت فريقه من الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.
الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 33 عاماً، تشكك في قرار الحكم البولندي سيمون مارشينياك بعدما احتسب ضربة جزاء عقب رجوعه لتقنية (فار) في الكرة التي أبعد فيها المدافع تيمو ليفرامنتو كرة عرضية من عثمان ديمبلي، حيث اصطدمت الكرة بصدره قبل أن ترتد إلى ذراعه.
وسجل كيليان مبابي هدف التعادل قبل نهاية المباراة بثوان، بعد أن تقدم نيوكاسل بهدف أليكساندر إيزاك في الشوط الأول، ليهدر الفريق الإنجليزي نقطتين ثمينتين.
وقال تريبير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "إنه أمر محبط، لكن علينا المضي قدماً، أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، لكنني تعبت من مناقشة تلك الأمور، سواء كانت جيدة أو سيئة".
وأضاف: "لا يمكن لشيء أن يغير ذلك، الحكم كان لديه الفرصة للذهاب إلى الشاشة وهو ما فعله، لذلك لا أفهم الأمر، من وجهة نظري اصطدمت الكرة بصدره وارتدت إلى ذراعه".
وتابع تريبير: "لم أفهم ذلك القرار، حتى بعد نهاية المباراة، لقد حاولت أن أسأل الحكم، لكن علينا تحمل ذلك والمضي قدماً".