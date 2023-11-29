كيران تريبير مدافع نيوكاسل: تعبت من مناقشة أخطاء الحكام

الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 33 عاماً، تشكك في قرار الحكم البولندي سيمون مارشينياك بعدما احتسب ضربة جزاء عقب رجوعه لتقنية (فار) في الكرة التي أبعد فيها المدافع تيمو ليفرامنتو كرة عرضية من عثمان ديمبلي، حيث اصطدمت الكرة بصدره قبل أن ترتد إلى ذراعه.

وسجل كيليان مبابي هدف التعادل قبل نهاية المباراة بثوان، بعد أن تقدم نيوكاسل بهدف أليكساندر إيزاك في الشوط الأول، ليهدر الفريق الإنجليزي نقطتين ثمينتين.

وقال تريبير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: "إنه أمر محبط، لكن علينا المضي قدماً، أحاول فقط الاستمتاع بكرة القدم، لكنني تعبت من مناقشة تلك الأمور، سواء كانت جيدة أو سيئة".