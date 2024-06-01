إعلامي يحظر لاعب النصر بسبب إهداره ضربة جزاء أمام الهلال (صورة)

قام الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل، بحظر لاعب الفريق علي الحسن، بعدما انتقده بشدة بعد تداول عدة فيديوهات له تظهر تردده ورفضه تصويب ركلة جزاء في مواجهة الهلال.

وتوج الهلال، مساء الجمعة، بلقب كأس ملك السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على النصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.

وفي ركلات الترجيح، أهدر روبن نيفيز أولا للهلال بعدما سدد في القائم، قبل أن يسدد أليكس تيليس أعلى العارضة.