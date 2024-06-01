إعلامي يحظر لاعب النصر بسبب إهداره ضربة جزاء أمام الهلال (صورة)
قام الإعلامي الرياضي السعودي عبد العزيز المريسل، بحظر لاعب الفريق علي الحسن، بعدما انتقده بشدة بعد تداول عدة فيديوهات له تظهر تردده ورفضه تصويب ركلة جزاء في مواجهة الهلال.
وتوج الهلال، مساء الجمعة، بلقب كأس ملك السعودية بعد الفوز بركلات الترجيح 5-4 على النصر، عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل 1-1.
وفي ركلات الترجيح، أهدر روبن نيفيز أولا للهلال بعدما سدد في القائم، قبل أن يسدد أليكس تيليس أعلى العارضة.
وبعد انتهاء الركلات الخمس، أهدر سعود عبد الحميد الركلة السادسة للهلال، لكن الحارس ياسين بونو أنقذ فريقه من الخسارة، بعدما تصدى لركلة البديل علي الحسن.
ونجح ناصر الدوسري في تسجيل الركلة السابعة للهلال، قبل أن يعيد بونو تألقه ويمنع الواعد نمر من التسجيل، ليحسم فريق المدرب جورجي جيسوس اللقب.
وعقب المباراة خرج المريسل عبر حسابه على منصة "إكس" لينتقد الحسن، مؤكدا أن ما فعله لن يمحى أبدا من التاريخ، محملا إياه مسؤولية بكاء الجماهير وكريستيانو رونالدو.
ثم قام المريسل بحظر اللاعب على منصة "إكس"، وعلق قائلا: "والله ما أنساك لو يجيني زهايمر".
وخرج النصر خالي الوفاض هذا الموسم؛ إذ فشل في حصد لقب دوري روشن السعودي والسوبر، بالإضافة إلى خسارته نهائي كأس الملك أمام الهلال.